Karel Halberštádt



V IDRE SEDM TÝDNŮ

Většině týmu tím začalo sedm týdnů dlouhé odloučení od domova. „Jsem moc rád, že všech třicet dva lidí prošlo testy a mohlo odcestovat do Švédska. Až mě to překvapilo. Snažili jsme se na všechny apelovat, aby byli aspoň pět dní před testy v izolaci a pak v ní zůstali až do odjezdu. Všichni k tomu přistoupili zodpovědně,“ těší sportovního ředitele a trenéra mužů Ondřeje Rybáře.Trenéři a členové realizačního týmu vyrazili na sever auty. Vyzvedávali na letišti sportovce a pak pokračovali kousek za norské hranice do Idre.

Později by měly přijet ještě juniorské výběry. „Byť budeme trénovat na jednom místě, tak budeme mít jiný režim. Nechceme, aby docházelo ke zbytečnému míchání sportovců,“ upřesňuje Rybář.



HURÁ, JSME NA MÍSTĚ!

I proto bydlí jednotliví členové týmu zvlášť. Trenéři mají společný apartmán se servismany, zvlášť bydlí muži, ženy i junioři. „Jídlo se roznáší, každý jí u sebe. Občas je nějaká krátká schůze, ale jinak se potkáváme více méně jen na tréninku,“ popisuje fungování týmu v době koronavirové asistent trenéra žen Jiří Holubec.



MAJÍ I SVÉHO KUCHAŘE

Češi mají v Idre i vlastního kuchaře Jaroslava Jíru.

Rybář i Holubec klepou na dřevo, že jsou všichni sportovci zdraví a mohli už ve čtvrtek a v pátek absolvovat první tréninky, jen s výjimkou Jessicy Jislové, kterou ještě čeká test na Covid-19 a k týmu se připojí později.Tréninkové podmínky v Idre jsou podle Jiřího Holubce naprosto dostačující. „Navezli tu z depozitu zhruba pětikilometrový okruh. Sníh je poměrně tvrdý, i když teď moc nemrzne. Lyžovat se dá v pohodě.“ Areál Idrefjäll Češi sdílí s domácí reprezentací. „Hlavní střelecké tréninky máme dopoledne. Buď od půl deváté, nebo až od deseti. To když si švédský tým zabere střelnici,“ vysvětluje Holubec a k tématu střelnice dodává: „Zlobí na ní vítr, což je tady ale normální.“ Příští víkend by se měli čeští reprezentanti zúčastnit testovacích závodů, které pořádá domácí tým. „Uvidíme, kolik nám Švédové pustí lidí na start,“ říká Ondřej Rybář.Větší část týmu se 20. listopadu přesune do finského Kontiolahti, kde o týden později odstartuje Světový pohár. Někteří odletí na pár dní domů a pak přicestují přímo do Finska na úvodní závod sezóny.