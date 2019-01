Jablonec n. N. - Jablonečané v úvodním závodě českého poháru na dlouhých tratích nepropadli.

Členové RK Jablonec po náročné zimní přípravě v tělocvičně, posilovně a bazénu zahájili letošní závodní sezónu v prvním závodě Českého poháru - MČR na dlouhých tratích v Ústí nad Labem - Vaňově.



„Ačkoliv letošní mírná zima umožnila mladým kajakářům a kanoistům vyjet na hladinu jablonecké přehrady již koncem března, oproti oddílům z níže položených oblastí, které mimo jiné vyjíždějí na jarní soustředění do „teplých krajin“, jsou stále ve značném skluzu v počtu zajezděných kilometrů při jarní přípravě, a to se také na prvních závodech vždy projeví,“ sdělila členka vedení oddílu Iva Běželová.

I přes tuto skutečnost byly výsledky jabloneckých závodníků hodné pochvaly. Všichni závodníci navíc letos postoupili do vyšší věkové kategorie, tudíž závodí i se staršími ročníky.



Velice dobrý výkon zajela Michaela Tegzová, která již letos startuje za žákyně, ačkoliv věkem stále spadá do kategorie benjamínek.

Mezi šestadvaceti závodnicemi až o dva roky staršími obsadila pěkné šestnácté místo. Dalšími závody bude kontrolní závod a 2. závod ČP v Račicích 17. - 18. 5.



Výsledky (všichni na trati 5km): žákyně: K1: 9. B. Petrovičová (26:13,34), 15. Tegzová (28:38,74), K2: 5. Petrovičová-Tegzová (25:31,30). Dorostenci:: K1: 15. J. Petrovič 15. (22:30,49), 24. O. Landa (23:59,64), K2: 12. Petrovič-Landa (21:31,80), C1: 15. M. Borovička (27:49,04). Junioři: K1: 16. P. Běžel (23:57,87), 17. J. Hrdina (24:04,46), K2: 8. Běžel – Andrš (DEC) (20:27,32), 11. Hrdina – Glaser (KAD) (24:16,37), C1: 19. M. Tregler (30:51,28).