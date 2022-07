Členové jabloneckého Sportovního klubu policie Maják jsou stále aktivní. Ve spolupráci s jabloneckou odborovou organizací bezpečnostních sborů uspořádali dětský den v indiánském duchu. Finančně akci podpořilo také Město Jablonec. „Spolu s kolegy jsme pro děti udělali také indiánský totem. Ujala se toho naše kolegyně, která ho nádherně vyzdobila indiánskými motivy. Děti si mohly vyzkoušet jízdu na koni, lukostřelbu, střelbu ze vzduchovky, házení míčků na cíl a další aktivity. Večer jsme pro ně nachystali diskotéku s barevným ozvučením. Vyšlo nám krásné počasí, takže si děti užily program v našem areálu až skoro do půlnoci. Hodně z nich, včetně rodičů přišlo i v dobových kostýmech, které odpovídaly indiánské době. Akce se vydařila. Už jsme také naplánovali další určenou dětem, která se příští rok bude konat v pohádkovém duchu. Těšíme se, že se tady sejde spousta pohádkových masek. “ řekl k vydařené akci předseda SKP Aleš Stránský.

A klub nezapomíná ani na dospělé. Už tradičně zorganizoval nohejbalový turnaj. „Byl to už osmý ročník Rýnovického pouťáku, hrály tříčlenné týmy, na tři dopady. Překvapivě zvítězili domácí. Z našeho klubu se zúčastnilo dvanáct členů a celkově deset družstev. Mohl se přihlásit kdokoli z registrovaných i neregistrovaných hráčů, kdo měl zájem si u nás zahrát nohejbal. Naše vítězství určitě nebylo zadarmo, ale vyhráli jsme přesvědčivě. Mužstvo nastoupilo ve složení Aleš Stránský, Štefan Krahulec a náš nohejbalový odchovanec, který hrál i druhou ligu, Michal Holan. Aktuálně u nás v klubu hraje také družstvo mladých, jinak ae mladí hráči dost chybí. Věkový průměr našich je kolem třiceti osmi let, ale to nic neznamená, stále výkonnostně hrajeme. A dokonce v jednom libereckém týmu, který hraje okres, nastoupila v turnaji také dívka. Vítězové dostali cyklistické dresy, každý z hráčů obdržel upomínkové předměty a samozřejmě i pivo od sponzora ze Svijan. Pivovar Svijany tady u nás také už pořádal svůj turnaj. Náš turnaj hodně podpořila i firma Atrea,“ popsal další osvědčenou akci předseda klubu.

Na poslední srpnový víkend připravuje Maják turnaj O pohár předsedy klubu. „Hrát se bude tenis, stolní tenis a nohejbal. Možná ještě něco k tomu přidáme. Hrát by měly dvojice klasické nebo smíšené, přihlásit se také mohou zájemci z řad veřejnosti. „Pokud se nepřihlásí smíšená dvojice, bude se losovat, aby nedocházelo k velkým výkonnostním rozdílům, které by se nejvíc projevily třeba v tenise,“ zve na další akci Aleš Stránský.