Ten po první jízdě skončil na svých saních mimo dráhu a kolize pro přihlížející zrovna dobře nevypadala. Ale zkušený závodník, který už má za sebou pár desítek, ne-li stovek startů, se nijak nevyděsil. V sáňkařském Svijany Cupu, který se jel na smržovské přírodní dráze, si vedl dobře a od pořadatelů obdržel cenu pro nejstaršího účastníka. Životní energii by mohl rozdávat.

Na čem jste jel a jaká byla trať? Jak došlo ke kolizi?

Mám saně přímo na přírodní dráhy, jsou pohyblivé. Nahoře jsem to vytočil, pustil a v cíli brzdil. Ale jak jsem se dotkl nohama země, tak mi nohy vylítly a už jsem letěl na ten kůlek, co tam stál…

Máte nějaké zranění?

Budu trochu modrý, nějaká modřina. Ale pohlavní orgány mám v pořádku…(úsměv)

Kdy jste začal závodit?

Začal jsem v roce 1958. Jezdil jsem dvojky s dvojnásobným účastníkem OH Horstem Urbanem právě ze Smržovky. A na mezinárodních závodech jsme společně porazili i olympijské vítěze. Tak to byl pro nás určitě velký úspěch. Pak jsem v Rakousku na přírodních drahách byl nejlepší z cizinců, v Oberhofu mezi veterány jsem dojel třináctý.

Jak se tady jelo?

Tato smržovská by byla krásná, ale dojezd není dobrý. Říkal jsem, že pro diváky by bylo dobré udělat cílovou zatáčku, aby závodník nebrzdil, ale najel do zatáčky a pak pokračoval proti svahu. Jako to bylo v Liberci.

Na které se vám jezdí líp, na umělé nebo přírodní?

Radši jezdím na přírodní. Když jedete, tak musíte přehazovat rukama. Je to větší zážitek.

BYLO TO LEPŠÍ JAK LONI

Na Svijany Cup dorazili účastníci z celé republiky. Pořadatelé, Miloš Morávek a Jan Kohoutek, byli spokojení. Na startovní listině se objevila také Jitka Verešová, bývalá účastnice Mistrovství světa 1982 a Mistrovství Evropy juniorů v roce 1979. Jízdu i trať si pochvalovala.

„Je to rychlé, ale dráha je krásná, lepší jak loni. Ale taky rychlejší. Dali tam sice retardéry, ale musí se brzdit. Jízdu jsem zvládla v pohodě, žádná kolize nebyla. Jedu na polozávodních saních.“

STAROSTA NECHYBĚL

Svijanský Cup nevynechal ani smržovský starosta Marek Hotovec. I ten dojel do cíle v plné rychlosti, ale svůj stroj ubrzdil.

Jak jste trať projel?

Jsou tam nepříjemná místa, před pneumatikami, které slouží jako retardéry, se muselo skoro zastavit. Sice jsem se tam úplně vyklopil ze saní, ale pokračoval jsem dál.

Na čem jste dnes startoval?

Jel jsem na starých rohačkách. Netrénoval jsem vůbec, den před závodem jsem si sjel dráhu dvakrát. Dnes jsem přišel jsem a odstartoval.

Střídáte saně s lyžemi?

Ano, minulý víkend jsme na sjezdovce Filip pořádali retro závod lyžníků. A také pořádáme závod na kole.

Bude to tedy na bednu?

Doufám, že ano. I když jsem tam měl na dráze malou krizi. (pozn. red. První místo ale starosta vybojoval)