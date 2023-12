Volejbalistky Bižuterie – SG Jablonec si užívají zaslouženého vánočního volna. V národní lize žen si totiž vedou velmi dobře. Trenér Josef Smolka je spokojený jak s posledním adventním víkendem, kdy jeho svěřenkyně hrály zápas v Českých Budějovicích, tak zatím i s celou odehranou sezónou.

Bižuterie - SG Jablonec - národní liga žen | Foto: Josef Březina

„První zápas jsme na jihu Čech 3:0 vyhráli, další 3:1 prohráli. Protože se zároveň hrála také extraliga, ve druhém utkání nám chyběly některé hráčky, které nastupují v této soutěži. Do Budějovic jsme jeli ještě bez několika nemocných hráček. Tím jsme zakončili sérii soutěžních zápasů, ve které jsme si zatím vedli dobře. Ale ještě nás v Jablonci čekalo přátelské utkání proti národnímu týmu U18 a v něm jsme remizovali 2:2. V rámci našeho tréninku to byl pro nás kvalitní zápas s kvalitním týmem. Pro soupeřky to bylo zase utkání v rámci přípravy na kvalifikaci na mistrovství Evropy.“

Od svého trenéra dostali volejbalistky ten nejhezčí dárek a úkol, odpočívat, relaxovat, užít si rodiny, svátečních dnů a vánočního volna. Do tréninkového procesu se vrátí v lednu.

„Děvčata se stále zlepšují, posun je vidět jak u těch, které s námi hrají od září, tak u všech ostatních. Náš tým tvoří i hráčky z extraligy, které se také výborně prosazují. Hrají v kategorii U20 a U18. V kategorii U20 se uplatňují i v reprezentacích. S jabloneckým ženským volejbalem můžeme být spokojení. Tréninky budou pokračovat hned první lednový týden, v následujícím nás pak už čekají mistráky,“ dodal trenér Smolka.