Sourozenci Martina a Josef Ptáčkovi z Jablonci se kromě různých aktivit, zaměřují i na práci s dětmi.



PROTI ŠIKANĚ SE VŠEMI

V nejbližší době mají v plánu rozjet svůj projekt proti šikaně. „na něj pyšní. Často k nám chodily a chodí děti, které mají například i problémy ve škole. Sami jsme šikanu zažili, a tak jsme si řekli, že se problematice začneme věnovat naplno,“ vysvětluje Pepa a dodal spolupracujeme i se školou, rodiči a dětmi.

Šikana je v dnešní době závažným a častým problémem, který stále více nabývá na intenzitě. Šikana sama neodezní, proto je nutné se jí postavit. Nikdo si nezaslouží, aby mu bylo ubližováno. Pokud člověk nebude reagovat, už prohrál. Pokud se bude bránit, má šanci. Nemusí prohrát, tak přemýšlejí sourozenci, vrcholní sportovci.



ZATOČÍME S PROBLÉMY

„Náš projekt slouží i jako prevence proti šikaně. Je koncipován hravou, zábavnou formou a klade si za cíl naučit základní sebeobraně, umět si poradit v každé situaci, nalézt sám sebe a zatočit s problémy, se šikanou, obtěžováním a dalšími nežádoucími jevy. Některé aktivity vyžadují odvahu, překonání svého ostychu a strachu. Celý program se skládá ze dvou částí, mentální a sportovní přípravy. Výsledky se samozřejmě nedostaví hned, ale pravidelným opakováním ano,“ zdůrazňují Ptáčkovi.



NENÍ TO JEN PROJEKT

Mnozí lidé též v dnešní době přehlížejí, že se děti musí naučit přiměřeně pošťuchovat, pracovat s agresivitou, aby ji uměly ovládat a potlačovat, aby poznaly, co je to fair-play nebo bolest.

Musí si vyměňovat slovně názory. Konflikty k životu patří. Lítost a smutek nic neřeší. Na projekt budou navazovat různé doprovodné aktivity, jako je například mezinárodní soutěž proti šikaně ve spolupráci s ambasádami, písnička proti šikaně, kterou nazpívala skupina Poetika. Je to vlastně příběh Martiny. patřit k tomu budou také billboardy v metru, limitovaná edice nápojů, týden proti šikaně v médiích tour a další.



PROČ PRÁVĚ DO KLECE?

Název projektu Šikana do klece nevznikl náhodou. Jmenujeme se Ptáčkovi, takže klec nám přišla jako skvělý nápad na název, vysvětluje Martina. Celý projekt má záštitu Ministerstva zahraničních věcí a brzy snad i Ministerstva práce a sociálních věcí. „Pokud máte se šikanou problémy, neváhejte nám napsat na email : josefptacek3@seznam.cz nebo na www.ptackovi.org ,ať zavřeme šikanu do klece jednou pro vždy,“hlásají sourozenci.



STÁLE NA SOBĚ MAKAJÍ

„Koronavir nám, asi jako všem, zkazil všechny plány, a tak jsou všechny akce buď posunuté či zrušené. Po sportovní stránce se snažíme zlepšovat, co to jde. Snad budeme mít příležitost v září v Bulharsku, kde bychom se měli utkat s nejlepší špičkou bojových sportů. Ale do září ještě času dost a může se opět něco změnit. Takže další podrobnosti raději až po akci,“ bojí se zatím příliš plánovat oba sportovci.



RADOST Z UKRAJINY

„Největší radost mám ale z toho, že jsem dostala dopis z Ukrajiny, kde jsme jednali o možné spolupráci s V. Klitschkem, jak právě v oblasti šikany, tak po boxerské stránce. Je to pro mě velká pocta. Takové uznání nedostává člověk každý den,“ pochlubila se Martina.



PLÁNŮ MAJÍ MNOHO

Také dali s bratrem dohromady výstavu týkající se českých menšin žijících v zahraničí. Bude se jednat o obrázky dětí z rumunského Banátu. Slavnostní zahájení se má konat na konci září. „Také jsme se zúčastnili online konference, týkající se budoucností dětí. Měla se původně konat na Srí Lance, ale kvůli viru jsme diskutovali přes počítač v obýváku. I tak jsem ale ráda, že jsem mohla být součástí této konference, které se zúčastnili významní politici, představitelé UN, UNICEF a další,“ popsala svoji další aktivitu úspěšná kickboxerka.

Oba sourozenci věnují všechen volný čas sportu a činnostem, které je baví, ale hlavně přinášejí pro ostatní něco dobrého.



K tomu ještě studují a chtějí také stihnout běžný život mladého člověka. Martina Josef Ptáčkovi plánují, realizují a určitě se nenudí. „Budeme vás dál informovat o tom, co nás čeká a co se nám povedlo a co. Nejen ve sportu, ale hlavně v boji proti šikaně,“ vzkazují oba.