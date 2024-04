"My jsme měli dvě vyložené šance ve druhém poločase, které jsme měli proměnit, jednu v 90. minutě nebo těsně před koncem. Ale neproměnili jsme a vlastně jsme nedali gól. Měli jsme tři zápasy za sebou bez vstřelené branky, což je problém. A řekl bych, že kdybychom tento zápas remizovali, byli bychom šťastnější. Nicméně, když nedáme gól, nemůžeme bodovat. Naopak jsme jeden po hrubé chybě dostali. Je to u nás už opakující se scénář, že v obranné fázi vlastně darujeme soupeři příležitost a dostaneme gól. Ve druhém poločase jsme se sice posunuli výš, začali jsme napadat, měli jsme příležitosti, ale, bohužel, jsme prohráli. Takže výsledek je asi spravedlivý, ale, jak říkám, kdybychom bodovali, byli bychom šťastnější," dodal trenér Šafář.

Body z derby brala Lomnice. Brodu chybělo víc chytrosti

Sedmihorky zatím vyhrály s Višňovou, remizovaly v Hamrech, pak hrály 0:0 ve Stráži, 0:2 prohrály s Lomnicí a teď 0:1 s Hrádkem.

"To znamená, že jsme dali jen čtyři góly v pěti zápasech. V posledních třech jsme nedali ani jeden gól. Máme zdravotní problémy. Skládali jsme sestavu na poslední chvíli a ještě dva hráči vypadli den před zápasem, jeden dokonce v den zápasu. Ale to je asi ve všech týmech stejné," řekl trenér.

O víkendu čeká jeho tým další kolo krajského přeboru ve Frýdlantu. A úkol je jasný.

"Musíme bodovat, musíme dát gól. Musíme být produktivní. Proti Hrádku jsme byli jednoznačně lepší a jen jsme nedali góly. Když naopak my dostaneme a nedáme, nemůžeme bodovat. Kluci to dostali dost jasně a důrazně naznačeno, že takhle to prostě nejde hrát," zdůraznil Pavel Šafář.