Několikanásobní mistři světa v bojových sportech, Martina a Josef Ptáčkovi, se snaží i v této nepříznivé době na sobě co nejlépe pracovat a zlepšovat se po všech stránkách. Již delší dobu se připravují na trenérský kurz v Sambo.

HLAVNĚ NEUSNOUT NA VAVŘÍNECH

Jedná se o velmi agresivní a účinný bojový sport, který pochází z bývalého Sovětského svazu. Využívají se oblíbené hodové techniky přes hlavu, porazy, páky. „Zkušenosti se nám budou jistě hodit do další práce a do našich hlavních bojových sportů,“ shodují se oba sourozenci a dodávají: „Trenérské kurzy na bojové sporty již máme, ale nyní se nám v našem kariérním žebříčku objeví ještě kvalifikace právě na Sambo. Zařadíme se tak mezi absolutní menšinu, která tento sport v Čechách ovládá. Je to skvělá zpráva, na druhou stranu, ale velká zodpovědnost. Člověk na sobě musí neustále pracovat a neusnout na vavřínech,“ uvědomují si oba sportovci.

NEMOHLI BY ZPÁTKY

Mimo to je do budoucna budou čekat další výzvy. Při jejich vytrvalosti, důslednosti a píli je určitě všechny úspěšně zvládnou. V těchto dnech měli odjíždět na tréninkový kemp do Bulharska. Cestu ale museli kvůli Covidu přehodnotit, protože letecké spoje už nelétají tak často, aby se zase včas vrátili zpět.

„I když se zavřely tělocvičny, nevzdáváme se. Trénujeme poctivě venku při každém počasí. Podzimní počasí je ale někdy spíše proti nám, než s námi. Ale nic se nedá dělat, pokud nás zastihne při trénování déšť, pokračujeme dál. Na jednu stranu, každá bolest člověk posílí. To třeba platí, když se mnou bratr nehodí o žíněnku, ale o tvrdou zem. Rozdíl to trochu je,“ směje se Martina.

NIC JE NEZASTAVÍ

Sourozenci připravují ještě další novinky, které se týkají jejich nového a už úspěšného projektu proti šikaně s názvem Šikana do klece. „I když se školy zavřely, šikana stále mezi námi je. Akorát se přesunula na sociální sítě a internet. Děti se cítí samy, jsou nejisté a neví, kam se mají obrátit. Jsme moc rádi, že jim můžeme pomoci i po této stránce. Mnoho aktivit je zrušených, ale snažíme se vše připravit podle plánu, až zase jednou bude vhodná doba,“ dodává Martina. A bratr ji ještě doplňuje: „Mimo to absolvujeme různá on line jednání a schůzky, díky kterým se náš projekt posune dopředu. Těšíme se, až všechny nápady zrealizujeme,“ dodává nadšeně Josef.