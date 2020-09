I bez sněhu a ledu bojovali sáňkaři o poháry a diplomy.

„Na tradičním závodě na kolečkových saních O pohár starosty města Smržovky se na start postavilo čtyřiadvacet závodníků. od nejstarší kategorie veteránů až po mladší žáky. A přijeli dokonce také sáňkaři z Německa. Závod podporuje město Smržovka,“ uvedla k závodu jeho ředitelka a jednatelka TJ Saně Smržovka Radka Vejdělková a potvrdila, že závod proběhl bez větších problémů, až na jeden menší defekt závodníka, který svoje saně rozjel natolik, že jednu zatáčku trochu nezvládl a lehce se zranil.

Akce odstartovala tréninkovými jízdami a za nimi se hned jely finálové.



POTŘEBUJÍ MLÁDEŽ

A co čeká sáňkaře v této pro sport tak nevýhodné době? „Čeká nás velká nejistota. Ubývají nám děti se zájmem o sáňkování. Rádi přivítáme kluky i děvčata od šesti let a starší, každý si může zkusit sednout na saně a svézt se. Tréninky máme v pondělí a ve středu. Nic je to samozřejmě nestojí. A bát se nemusejí. Na naši facebookové stránce najdou další informace a kontakty, na které se mohou rodiče obrátit,“ vzkázala všem Radka Vejdělková a dodala, že pokud počasí v zimě dovolí, budou závodníci trénovat a jezdit, jak nejdéle to půjde.



CHTĚJÍ JEZDIT NA SVÉ

Smržovská dráha je na sezónu připravená a čeká už jen na sněhovou nadílku a mráz. „Chceme naledovat alespoň část dráhy, aby mohly děti jezdit co nejdéle na dráze doma a nemusely vyjíždět do Německa. Tamější dráha je pro nás nejblíž, ale náklady spojené s výjezdem do Německa jsou pro nás i tak vysoké. Navíc se musíme podřídit volným termínům, které nám nabídnou, protože němečtí sáňkaři mají také svůj plán tréninků a závodů. A jezdit na trenažer, který je nejblíž na Slovensku, to je pro nás opravdu daleko,“ dodala Radka Vejdělková.



DO SVĚTA NEVYJEDOU

Smržovští závodníci v kategorii juniorů a dospělých už sice mají v rukou kalendář závodů Sáňkařské federace, ale zatím nevědí, jestli se vůbec do zahraničí kvůli omezení dostanou. „Už dnes víme, že junioři vůbec nevyjedou do světa, budou jezdit jen v Evropě. A dospělí už dostali informaci, že mistrovství světa je zrušené. A zatím ani federace neumí říct, jak to všechno bude dál“, zdůraznila jednatelka TJ Saně Smržovka. I přesto Smržovští trénují a na sezónu se připravují, i kdyby se jezdila jen doma.

Úspěšnou smržovskou závodnicí je Markéta Nováková, která si vyjela druhé místo v kategorii juniorek. „Jezdit jsem začala v jedenácti letech. Nejprve jsem dělala florbal, ale saně mi přišly zajímavější. Je sto port, který mě začal opravdu bavit. Čím dřív člověk začne jezdit, tím méně se bojí, strach se odbourá. Já se na saních nebojím. První rok jsem se zúčastnila dvakrát závodů v Americe a získali jsme vždycky třetí místo. Ve světovém poháru jsme skončili taky třetí a letos jsme byli druzí na mistrovství světa. A zúčasnila jsem se i juniorské olympiády. Byla jsem nemocná. Dojeli jsme devátí,“ uvedla Markéta Nováková, která má se saněmi velké plány. „Jednou týdně chodíme na naši dráhu jezdit, pak také trénovat starty, třikrát týdně do fitka a ještě každý trénuje individuálně,“ popsala svůj režim Markéta, která začala v září studovat na liberecké Střední průmyslové škole stavební. Učení chce zvládnout co nejlépe, aby mohla jezdit i v průběhu školního roku.



CHTĚJÍ NA OLYMPIÁDU

A jaké má další sáňkařské plány? „Za šest let se chci dostat na olympiádu do Francie. To už budu jezdit v kategorii dospělých,“ má jasno Markéta. A stejný plán má i další juniorka TJ Saně Smržovka Aneta Hriníková.

Té sice tento závod nevyšel, ale i s tím se musí počítat. „Až na první jízdu, tak jinak jsem jela dobře. První se mi nepovedla. A pak už je těžké ostatní dohnat,“ řekla sáňkařka a studentka Střední zemědělské školy ve Frýdlantě, kam každý den dojíždí. „K saním jsem se dostala před čtyřmi roky přes známého mých rodičů. Se školou to zatím stíhám a za nic jiného bych sáňkování nevyměnila,“ potvrdila nadějná sáňkařka.

Na smržovské dráze a v TJ Saně Smržovka přivítají další zájemce, informace podá jednatelka Radka Vejdělková na tel. 605 973 394.