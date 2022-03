Na dvojsaních Filip se Zdeňkem dojeli v celkovém pořadí šestnáctí.Taková zpráva přišla ze ZOH do České republiky a především do Smržovky u Jablonce nad Nisou. Tam začínali se sáňkováním oba kluci, Filip Vejdělek za klub TJ Saně Smržovka a o dva roky později i Zdeněk Pěkný za klub Sokol Jistebsko. Dnes jsou z nich zkušení závodníci, reprezentanti, olympionici.

A jak vzpomínají na Peking? A bylo těžké se na OH probojovat? Filip Vejdělek a Zdeněk Pěkný startovali na dvojsaních a také v družstvu.

Filip Vejdělek: Po šesti závodech světového poháru se rozhodovalo podle počtu bodů, kdo pojede a kdo ne. My jsme si účast vyjeli po čtyřech odjetých závodech. A bylo ještě na federaci a Českém olympijském výboru, jestli to stačí a vyšlou nás na OH. Jsme rádi, že jsme se tam dostali. A můj dojem z našich závodů? Bylo na nás asi vidět, že jsme v první jízdě byli trochu nervózní. Přece jen to byly první velké závody na takové vysoké úrovni, reprezentace pod pěti kruhy! Takže první jízdu ve dvojce jsme, bohužel, hned po startu, v prvních dvou zatáčkách, pokazili. Ale zbytek už byl přijatelný. Druhá jízda byla o sto procent lepší. Vyšla nám celá až na spodní pasáž. Tam ale měli problémy i ostatní a taky i bobisté. A jízda v družstvech? Ta byla přiměřeně dobrá, ale zase až na spodní pasáž. Jeli jsme trochu po boku, ale dojeli jsme. Spodní pasáž byla těžká, esíčko s výjezdem do kopce a musel se chytit právě dobrý výjezd ze zatáčky, aby to dobře dopadlo. Aby průjezd byl dobrý, záleží na startu a na řadě dalších prvcích. Trať byla dlouhá 1800 metrů. V porovnání s těmi, které známe, zase tak těžká nebyla, taková střední. A byla hezká.

Zdeněk Pěkný: V republice jsme jako TJ Smržovka jediný aktivní oddíl sáňkařů. Na olympiádě s námi byla ještě závodnice z Ústí nad Labem a sáňkař z Klášterce nad Ohří. Z vrcholné reprezentace jsme takhle pouze my.

A jaký je dojem z OH?

Filip Vejdělek: Byli jsme izolovaní od okolního světa. Podívat na památky bychom se možná mohli, ale na to nebyl vůbec čas. Denně jsme byli na testech. Na jiné sporty jsme se mohli podívat, třeba na lyžování, hokej. V den odletu jsme šli na zápas Česko – Švýcarsko. Mohli jsme na místa, která byla s OH spojená, konaly se tam jiné sporty. Ale volně do ulic Pekingu jsme nemohli. Naše vesnice, kde jsme bydleli, byla krásná, kompletně nová. A když jsme v Pekingu byli v listopadu na světovém poháru, tak jsme ještě koukali na staveniště. Je pravda, že trochu pořadatelé šetřili na velikosti pokojů.

A stravování?

Jedli jsme po čínsku, i když světová kuchyň v nabídce byla. Výběr ale nebyl příliš velký, jídla se dost opakovala. Ale hlad jsme neměli a bylo to také v pořádku. Co se týká organizace ze strany pořadatelů, tak byla, podle mě, olympiáda, trochu chaotická. A hlavně mi, díky covidu, chyběl kontakt s ostatními sportovci. To bylo hodně omezené a to se podepsalo na celkové atmosféře. Ze slavnostního zahájení jsme moc neměli. Zúčastnili jsme se ho, seděli jsme uvnitř na stadionu, takže jsme třeba neviděli ten velkolepý ohňostroj.

Jak si musí na dvojsaních závodníci rozumět? Kdo je důležitější? Kdo rozhodne?

Zdeněk Pěkný: Na řízení a ovládání saní máme oba svůj podíl. Nadáváme si navzájem. Já jsem jeho záda a on jsou moje nohy a vidí, co se děje vpředu. A já to vzadu cítím. Musí mezi námi být stoprocentní synchronizace.

Filip Vejdělek: Několikrát jsme si už vyříkali chybu, ale vždycky se to dá řešit v klidu. O chybě si řekneme a dáme si příště větší pozor.

Chystáte se na další olympiádu?

Zdeněk Pěkný: Bude záležet na celkové situaci kolem tohoto sportu, kolik nás bude jezdit. Můj cíl je být v nejlepší světové desítce, protože v konkurenci takových států, jako jsou Německo, Itálie, Rakousko je to těžký úkol. A desátá pozice by byla hodně dobrá.

Filip Vejdělek: Já říkám, že nikdo neví, jak to může všechno být. Za čtyři roky můžeme být i v top ten. Ve dvojicích jezdíme dvě jízdy na OH. A při nich se dá hodně zkazit i hodně nabrat. Je to nevyzpytatelné.

Sáňkařská konkurence ve světě je velmi silná. Mají na to čeští závodníci? Nepokukují závistivě po ostatních státech co se týká podmínek?

Zdeněk: V našem sportu moc nefunguje mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností a hlavně materiálu. Na tom u nás hodně záleží. Nemáme dráhu, ani nejlepší materiál. V současné době nemůžeme konkurovat světovým špičkám. Ale všechno se může změnit. V létě trénujeme na Smržovce, v zimě na výcvikové tábory do Německa i jiných států, Lotyšsko, Norsko, což je náročné finančně. I proto je možná tak málo oddílů sáňkařů a málo závodníků. Kdyby byly podmínky přijatelnější, zájem mládeže o sáňkování by se zvýšil.

Kdo náklady sáňkařů spojené s přípravou nejen na OH, ale i na světové poháry v průběhu roku, hradí?

Filip, Zdeněk: Máme podporu v Českém sáňkařském svazu a v Mezinárodní sáňkařské organizaci. Kolik sem ale jde peněz a kolik dostaneme, to nevíme. A pomáhá nám také pražská Dukla. Samozřejmě se neobejdeme bez sponzorů, které si sami sháníme a kterým patří naše poděkování.