Jablonecký atlet TJ LIAZ Štěpán Schubert potvrdil svoji formu a kvalitu na MR do 22 let, které se konalo na jabloneckém atletickém stadionu. Nejprve vybojoval stříbrnou medaili v běhu na 110 m překážek časem 14.14 s. A to nebylo všechno.

Štafeta mužů na 4x100 m ve složení Kadavý, Zajíček, Koravský, Schubert zvítězila nad favorizovanou štafetu Hradce Králové. Výsledkem byla zlatá medaile a nový oddílový rekord 41.32, který byl překonán po 43 letech a držela ho štafeta ve složení Cikán, Kapička, Chramosta, Kolář časem 41.39 s.

V jakých disciplínách jste závodil?

V běhu na 110 metrů překážek a ve štafetě 4x 100 metrů.

A s výsledky jste spokojený?

Na překážkách jsem doběhl druhý, což je úspěch obrovský protože jsem byl zraněný a teprve před čtyřmi týdny jsem se začal připravovat. Ve štafetě jsme vyhráli, takže to byl ještě větší úspěch, zdvojnásobený tím, že jsme ještě zaběhli štafetu v rekordním čase, kterým jsme překonali asi čtyřicet let starý oddílový čas.



Kdo vás na překážkách předběhl?

Byl to závodník z Hradce Králové. Celkově to byl zajímavý závod, až do poslední překážky jsem byl na třetím místě. Ale, protože moje vizitka jsou dobré finiše, tak jsem v závěru zafinišoval a vyfoukl jsem druhé místo Jonáši Kolomazníkovi z Přerova. To byl pro mne hezký pocit.



Proč jste si z atletiky vybral zrovna překážky?

Já jsem si je ani tak nevybral. Atletice se věnuji už patnáct let. Nejprve jsem byl v přípravce, pak jsem dělal víceboj a pak se ukázalo, že mi překážky jdou nejlépe. A tak jsem u nich zůstal a pokračoval jsem v individuálních startech.



Co vás v atletice čeká v nejbližších dnech?

Bude to extraliga, čili poslední kolo Mistrovství České republiky družstev v Táboře. To je můj poslední start, pak budu pokračovat ještě na Dukle, kde jsem vázaný smlouvou.

Jaký máte cíl ve svém sportovním životě?

Asi jako každý sportovec, startovat na olympiádě. Ale hlavně bych chtěl, aby mě atletika dál bavila tak, jako dnes, abych si sport jako takový užíval.



Kolik času vám váš koníček zabere?

Věnuji mu i devadesát procent z mého času. Tréninky mám pětkrát týdně, ale není to je o čase na tréninku. Pořád se snažím v něčem zdokonalovat.