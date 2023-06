Na stadionu Julisky v Praze se konal atletický memoriál J.Odložila. Výsledky ovlivnilo nepříznivé deštivé počasí. Přesto bylo dosaženo několika výborných výsledků, kterými se změnilo pořadí v průběžných tabulkách.

Roman Kadavý (vpravo) | Foto: Václav Novotný

V hlavním programu startoval Štěpán Schubert z TJ LIAZ Jablonec v běhu na 110 m překážek, časem 14.00 skončil na šestém místě jen 14 setin za svým osobním rekordem. V předpogramu mítinku, kterým je Dukla mítink startovali další závodníci LIAZ Jablonec.

V běhu na 800 m Richard Hübner skončil na druhém místě a jeho výkon 1:55.56 je novým oddílovým dorosteneckým rekordem. V průběžných českých tabulkách je na druhém místě. Junior Roman Kadavý v běhu na 110 m překážek zaběhl tuto trať za 14.18 což je jeho osobní rekord a také to znamená druhé místo v průběžných tabulkách. Velmi výborný čas zaběhl další junior Jakub Zajíček v běhu na 400 m 48.75 to je také osobní rekord a třetí místo v průběžných tabulkách.

V běhu na 100 m překážek žen běžela Kateřina Kadavá, která časem 14.19 zaostala jen pět setin za svým osobním rekordem a v kategorii žen do 23 let to znamená v průběžných tabulkách třetí místo. Junioři Matěj Koravský a Roman Kadavý byli také součástí reprezentační štafety na 4x100 m, která zaběhla čas 41.89 a skončila na třetím místě.

Z dalších výsledků: 200 m: Matěj Koravský 22.38, trojskok-Jan Lechner 13,72.