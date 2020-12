Biatlonový reprezentační tým SKP Kornspitz Jablonec si doma příliš vánočních dnů pohody neužil. I když se vracel hned po posledním předvánočním závodě, zasloužené volno bylo jen několikadenní a už zase odjel. Muže i ženy čekají další důležité starty.

O tom, jaký byl začátek sezóny a co je ještě čeká, informoval bývalý úspěšný biatlonový reprezentant a dnes vedoucí střediska SKP Kornispitz Jablonec Jan Matouš.

„Dlouho si doma nepobyli a už odjeli trénovat do zahraničí, protože tady žádný sníh k tréninku nemají. Hned po návratu před svátky jsme uvažovali nad tím, že by zase všichni zamířili buď do Rakouska nebo do Slovinska, určitě jsem jim to doporučoval, “ uvedl Jan Matouš.



PŘÍPRAVA BEZ COVIDU

České biatlonisty zatím pandemie koronaviru v první části sezóny neochromila. Znamená to ale pro ně přísný režim, dodržování nejrůznějších opatření a nařízení.

V přípravné fázi se covidu nevyhnulo jen několik juniorů, kteří ale měli bezpříznakový průběh. A reprezentačního týmu a jeho přípravy se tato situace vůbec nedotkla.

„Pro sportovce je nebezpečná třeba velká kumulace lidí. Když pak neprojde testy, tak pro něj může sezóna i skončit a ze své přípravy nic nezúročí. Covid nebo karanténa je může vyčlenit třeba na měsíc. V momentě pozitivního testu nejen, že se nedostanou na žádné závody, ale ani nemají možnost vycestovat do zahraničí,“ zdůraznil bývalý reprezentant.



NENÍ TO ŽÁDNÝ PRŮŠVIH

A jak hodnotí Jan Matouš první část sezóny? „Zatím se sezóna rozjíždí. Není to žádný průšvih. Markéta Davidová jede velmi dobře, taky Michal Krčmář se už chytnul. Chceme to ale všechno ještě posunout hodně dopředu. Určitě nevidím dosavadní výsledky nijak tragicky. Potřebujeme trochu družstvo srovnat. A k tomu jeden pořádný výsledek, který by všechny „nakopnul,“ má jasno, jak by měla další část biatlonové sezóny vypadat, Jan Matouš.

Dodal, že nůžky má český biatlon určitě pořádně otevřené včele s Markétou Davidovou. A postupně by se měli lépe a lépe zapojovat i mladí, kteří dostali letos v repre týmu šanci si vyzkoušet závody mezi silnou světovou konkurencí. I když zatím jen ze zadních pozic, určitě je to pro mladé velká zkušenost, kterou ve stopě i na střelnici mohou takto sbírat.

„Mladí se musejí postupně otrkat. Hodně je znát, že chybějí nižší soutěže, které byly do Vánoc zrušené.

Náš B tým nemá kde závodit a to je špatné. Trénovat naplno je dobře, ale daleko přínosnější pro závodníka je závod samotný,“ řekl vedoucí SKP Kornspitz Jablonec.



DALŠÍ KOLA POHÁRU

V sestavě těch nejlepších se čeští reprezentanti postaví na start nejprve v Oberhofu. „Tam je čekají další dvě kola Světového poháru. Potom se přesunou do Anterselvy,“ vyjmenoval nejbližší biatlonový kalendář Matouš.

Na otázku, jak to, že to některým soupeřkám tak jede a střílí, s úsměvem uvedl: „To kdybychom tak věděli! Já si myslím, že bychom potřebovali lepší střeleckou stabilitu. Tu konkurence má. A Skandinávci mají ještě navíc velkou výhodu sněhových podmínek, mohou trénovat daleko víc než naši závodníci a závodnice. Hlavně konec sezony si mohou, díky sněhu, prodloužit. A mají i daleko více lyžařských a biatlonových talentů. Většině mladých na severu je asi lyžování předurčeno. Mají prostě něco, co my nemáme, co neumíme. To je ale každého tajemství,“ odpověděl na otázku biatlonista s bohatými zkušenostmi.



BIATLON JE O HLAVĚ

A zdůraznil také, jak důležitá je pro tento sport psychika. Dobře to pamatuje. „Je to o hlavě. Když se závodník netrefí, musí vědět, proč se to stalo, v čem udělal chyby. Ty se pak dají odstranit. A k tomu, aby byla dobrá střelba, je potřeba i dobře dýchat.“