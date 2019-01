Bozkov - O tomto víkendu se v Bozkově konal závod oblíbeného endurového závodu UFO CROSS COUNTRY. Jednalo se o závěrečné dva díly seriálu, který se skládal ze čtyř dvoudenních závodů, kdy každý den je hodnocen zvlášť. O bezpečnost a hladký průběh akce se starala témeř padesátka pořadatelů.

V celkovém hodnocení nejprestižnější kategorie Licence zvítězil bývalý reprezentant České republiky Lubomír Vojkůvka, v nejnižší kategorii K1 se zase celkově nejvíce dařilo Nikolovi Pěničkovi z pořádajícího Motorsportu Bozkov.

Soutěžící závodí celkem v pěti kategoriích, když čtyři jsou určené pro jezdce bez výkonnostní licence a jsou rozděleny podle kubatur motocyklů. Pátá kategorie je určena pro držitele licence a zde se naopak závodí bez rozdílu objemu motocyklů.

Pořadatelé z Motorsportu Bozkov připravili pro závodníky velmi kvalitní a místy i dost náročný 7,5 km dlouhý okruh, kde se o bezpečnost a hladký průběh závodu staralo téměř 50 pořadatelů.

Jeden z hlavních organizátorů Stanislav Doubek mladší byl spokojený: „Podařilo se nám navázat na úspěšný loňský závod a i letos od nás odjížděli jezdci velmi spokojení. Zároveň musím poděkovat majitelům pozemků, po kterých vedla soutěžní trať, za vstřícnost a ochotu nám umožnit tento závod uspořádat. Vše samozřejmě vrátíme do původního stavu. Stoupající počet soutěžících nás velmi těší a pokud to bude jen trochu možné, chtěli bychom tu pořádat závod i příští rok.“

Výsledky:

Sobota:

K1 (do 85 ccm 2t. – 125 ccm 4t.): 1. Markvart Patrik, 2. Hádek Jiří, 3. Lacina Vladimír, 4. Melichar Pavel, 5. Pěnička Nikola. K2 (do 144 ccm 2t. – 250 ccm 4t.): 1. Zuzánek Tomáš, 2. Mühlfait David, 3. Körber Roman, 4. Kottek Milan, 5. Václavík Jan. K3 (do 250 ccm 2t – 450 ccm 4t): 1. Fišer Pavel, 2. Škaloud Miroslav, 3. Buriánek Michal, 4. Vele Bohumil, 5. Erlebach Adam. K4 (do 500 ccm 2t – 650 ccm 4t): 1. Šic Václav, 2. Belda Ladislav, 3. Tomeš Pavel, 4. Holata Petr, 5. Křístek Jindřich. K5 (LICENCE – bez rozdílu objemu motocyklu): 1. Engel Milan, 2. Malát Martin, 3. Kučera Lukáš, 4. Vojkůvka Lubomír, 5. Hádek Lukáš.

Neděle:

K1: 1. Melichar Pavel, 2. Hádek Jiří, 3. Pěnička Nikola, 4. Mučka František, 5. Pozdníček Šimon. K2: 1. Mühlfait David, 2. Pěnička Dominik, 3. Kottek Milan, 4. Körber Roman, 5. Bednář Jan. K3: 1. Erlebach Adam, 2. Škaloud Miroslav, 3. Buriánek Michal, 4. Sochr Jaroslav, 5. Krocker Joe. K4: 1. Baláž Pavel, 2. Holata Petr, 3. Tomeš Pavel 4. Vancl Robert, 5. Šourek Miroslav. K5: 1. Vojkůvka Lubomír, 2. Bartoš Petr, 3. Engel Milan, 4. Kroupa Lukáš, 5. Šourek Zdeněk.

Celkové výsledky UFO CROSS COUNTRY 2008: K1: 1. Pěnička Nikola, 2. Hádek Jiří, 3. Mučka František, 4. Živný Adolf, 5. Melichar Pavel. K2: 1. Mühlfait David, 2. Kottek Milan, 3. Bednář Jan, 4. Pěnička Dominik , 5. Mazánek Rostislav st. K3: 1. Škaloud Miroslav, 2.Sochr Jaroslav, 3. Erlebach Adam, 4. Fajk Lubomír, 5.Buriánek Michal. K4: 1. Holata Petr, 2.Tomeš Pavel, 3. Beraczka Pavel, 4. Šic Václav, 5. Říha Jan. K5: 1. Vojkůvka Lubomír, 2. Engel Milan, 3. Kroupa Lukáš, 4. Mazánek Rostislav ml., 5. Bouček Svatoslav.

Autor Karel Čermák