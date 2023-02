Volejbal Sokolov – VK Malá Skála 0:3 (-20, -23, -16), 0:3 (-22, -21, -23)

Začátek zápasu byl napínavý z obou stran, nicméně se vstup do prvního setu lépe povedl domácímu mužstvu, které si díky chybám soupeře vytvořilo šestibodový náskok. Chybovalo se především na podání a na příjmu, kde se nedařilo uvést balón do hry. V další části hry hosté z Malé Skály přitvrdili na servisu, zlepšili příjem a dohnali šestibodovou ztrátu. Pomalu, ale jistě se tedy dostali do vedení a vyhráli první set. V dalších dvou setech využili Skalští rad trenéra Preislera, kdy soupeř útočil velice výjimečně přes střed a dalo se lépe soustředit na obranu z hlavních kůlů. Nejen příjem, ale také výborná práce na síti dala soupeři zabrat. Ani libero z druhého mužstva nestačilo na tvrdé útoky našeho týmu. Občas však pokulhávala komunikace na hřišti. Ta se ale rychle spravila, a tak hosté vyhráli i následující set. Bodový náskok si udrželi až do konce a vyhráli první zápas 3:0.

Sestava první zápas: Preisler, Chum, Mařík, Kovář, Macháč, Pastuch a libero Folprecht.

Střídali: Hořák, Anděl, Novák a Vacík.

Vstup do nového roku se volejbalistům Malé Skály vydařil hned dvojnásob

Do druhého zápasu udělal trenér v sestavě lehkou korekturu, ale na výsledku zápasu se nic nezměnilo, a tak si mohli hosté z Malé Skály odvézt všech šest cenných bodů.

Sestava druhý zápas: Novák, Chum, Mařík, Vacík, Macháč, Pastuch a libero Folprecht. Střídali: Hořák, Anděl, Kovář a Preisler.

„Vyzdvihl bych i část týmu, která v danou chvíli nehrála, ale seděla na lavičce a tvořila úžasnou atmosféru pro hráče na hřišti“, hodnotil po zápase David Anděl, který A tým posílil z B mužstva, odkud si ho vytáhl trenér Preisler po několika dobrých výkonech.