Cyklokrosovou sezonu zakončili závodníci na Mistrovství České republiky v Jabkenicích. Na startu nechyběl ani jablonecký Ondřej Zelený.

Ondřej Zelený | Foto: ilustrační

Ondra Zelený právě skončenou sezónu okomentoval slovy: „Byla dlouhá, náročná, závodů bylo možná až moc. Ale od začátku do konce mě bavila. A o to v první řadě jde. Velké díky patří všem, kteří mi pomáhali. A to nejen na mistrovství republiky.“