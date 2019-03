Bižuterie Jablonec – USK Praha B 45:84 (13:17, 25:34, 39:58)

Zatímco pražský tým nastoupil k zápasu v plné síle včetně pendlujících hráček z Euroligového A týmu USK, nebylo možné to samé říci o domácím týmu.

CHYBĚLY JIM OPORY

Nejužitečnější hráčku soutěže Terezu Ješkeovou čeká operace zraněného kolena a další pivotka Klokočníková nastoupila k zápasu po měsíčním tréninkovém výpadku. Přesto Bižuterie s favorizovaným soupeřem držela v prvním poločase krok. Až na několik výpadků v obranném doskoku se domácím dařila obrana a pokud v útoku dodržovaly hráčky nacvičené signály, bylo úspěšné i zakončení.

JAK NA PROTIÚTOKY?

Poločasový výsledek 25:34 dával ještě šanci pomýšlet na úspěšný výsledek. Ve druhém poločase se již projevil rozdíl v kvalitě obou týmů. Bižuterie si nevěděla v útoku rady se střídáním osobní a zónové obrany soupeře a po nepřesných střelách z nepřipravených pozic ani nestačila pokrývat rychlé protiútoky soupeře. Rozdíl ve skóre narůstal a tak v závěrečné části hry dal trenér Daniel David příležitost i hráčkám z lavičky. První ligové minuty v týmu žen tak odehrála i juniorka Petra Janderová.

PATŘÍ JIM SEDMÉ MÍSTO

Zápas skončil zaslouženým vítězstvím týmu USK Praha B, který postoupil do semifinále play-off 1.ligy žen. Pro tým Bižuterie sezóna tímto zápasem skončila, v konečném pořadí 1.ligy žen obsadí 7.místo.

Po loňském postupu až do finále soutěže a dosažení druhého místa je to mírný ústup ze získaných pozic. Jedná se však o druhé nejlepší umístění v historii. Přesto je nutno z celkového pohledu sezónu hodnotit jako úspěšnou.

„Po oslabení týmu v porovnání s loňskou sestavou, a to především na pozici křídelních hráček, a tím i zúžení kádru, byl hlavním cílem týmu postup do play off. Tento cíl se podařilo splnit,“ uvedl předseda basketbalového oddílu TJ Bižuterie Stanislav Císař.

ČEKÁ JE TĚŽKÝ ÚKOL

Sezóna pod koši děvčatům sice skončila, ale trenéři a vedení oddílu ruce určitě hned nesloží. Naopak, budou mít plné ruce práce. Musí doplnit sestavu týmu tak, aby v další sezóně této náročné soutěže mohly jablonecké hráčky opět pomýšlet na přední příčky 1.ligy. Body a sestava basketbalového týmu TJ Bižuterie: Klokočníková 11, Červenková 8, Kristýna Ješkeová 8, Kučerová 8, Čmejrková 4, Herinková 4, Šoltysová 2, Brožková, Janderová, Nováková, Pískačová.