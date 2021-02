Oba se už několik let věnují především kick boxu, sbírají medaile a úspěchy po celém světě. Teď mají také nechtěnou přestávku. A tak vymýšlí a realizují další svoje aktivity.

Věnují se také dětem

Martina jako Vyslankyně dobré vůle Ministerstva zahraničních věcí bude v nejbližší době realizovat například on line aktivity pro děti ve školách na Filipínách. Spolu s bratrem též pracují na jejich projektu, který je také určený dětem a míří proti šikaně – Šikana do klece. V nedávné době se například setkali s tureckým velvyslancem Bagisem ohledně možného fungování projektu i v Turecku.

Šikana do klece

Zdroj: Youtube



„Až se život vrátí alespoň trochu do normálu, těšíme se, že náš klip, který je symbolem celého našeho projektu, poběží v kinech. Je též skvělé, že jsme získali důvěru Linky bezpečí, která tento projekt podpořila. Moc nás potěšila i pochvala od výkonné ředitelky Unicef, Henrietty Fore. A tak bychom mohli pokračovat,“ mohou se právem pochlubit sourozenci, kteří stále hledají nová místa, kde mohou pomoci.

Zájemce přivítají

Čas se Martina s Pepou snaží využít i k přestavbě a úpravám prostoru na cvičení, který bude fungovat jako malá tělocvična a zároveň také jako centrum proti šikaně, kam za nimi budou děti docházet.

„Zrovna plánujeme ilustrace, které budou zdobit stěny, aby se dětem, ale i všem ostatním návštěvníkům u nás líbilo. Těšíme se nejen na ty menší, ale i na ty odrostlejší,“ vzkazuje Martina s Pepou těm, kteří mají chuť se alespoň trochu seznámit s kick boxem pod vedením zkušených trenérů. „Také se snažíme trénovat. Je, ale pravda, že je to velmi těžké. Chybí nám sparringy, klubová atmosféra, soustředění a další, co je ke kvalitní přípravě potřeba,“ dodává Pepa a Martina souhlasí.

Vyjde Uzbekistán?

Hned jak se uvolní opatření a sport dostane zelenou, měli by Ptáčkovi vyrazit nejprve do Uzbekistánu. „Snad budou všechna opatření s námi a ne proti nám,“ přejí si sourozenci. V Uzbekistánu je čeká tréinkový kemp. „Místní podmínky k tomu přímo vybízejí. Jsem šťastná, že jsem získala nominaci,“ uvádí Martina a dodává: „Také máme dlouhodobě domluvené různé zahraniční návštěvy. Například setkání v monackém knížecím paláci. Vlivem pandemie se ale neustále jejich termíny posouvají. Aspoň se máme na co těšit,“ dodává Pepa. Oba jsou na sebe velmi přísní, co řeknou to splní.



„Rádi bychom všechny naše plány dotáhli do konce, abychom se mohli začít zase věnovat jiným,“ mají Ptáčkovi svoji jasnou vizi. A vzhledem k tomu, že mají nápadů spoustu, mají se fanoušci na co těšit.