Bojujeme proti šikaně: Mnoho zápasníků Oktagonu prošlo v mladém věku šikanou. Aby se stali silnějšími, začali s bojovými sporty a stali se nakonec vrcholovými sportovci. Dnes pomáhají dětem a inspirují je svými příběhy, jak bojovat sportem proti šIkaně. Navštěvují základní školy, vyprávějí své příběhy, odpovídají na otázky dětí. Navštívili také žáky základní školy Kokonín.

MMB beseda na ZŠ | Foto: Josef Březina

Co je šikana?

O tom si povídali bojovníci Oktagon MMM, reprezentanti České republiky JAN MALACH a MICHAL KOTALÍK, na setkání se žáky základní školy v Kokoníně.

Jedná se o společný projekt organizace MMM a firmy Rexona. Projekt, kterým pomáhají dětem uvědomit si, co je šikana a ji řešit ve vlastním příběhu nebo v příběhu kamaráda a jak mu pomoct.

Oba partneři si dali za cíl vysvětlit dětem, že rvačky, bitky, rány a pěsti patří "do klece". A nemohli si pro tento záměr vybrat lépe. Dva profesionální zápasníci si mají k tomuto tématu s mládežníky co říct. A pokud se někomu z mládežníků takový sport líbí, určitě najde klub nebo sportovní oddíl, kde se mu může věnovat. Vyvarovat by se určitě měli násilí a šikany ve svém okolí.