Místo lesních kořenů beton, místo kliček mezi stromy ladné průjezdy městskými nástrahami a šílená rychlost. Jak dopadlo letošní Mistrovství ČR v downtownu?



ADRENALÍNOVÁ VÝHRA

Tomáš Slavík vzal roli favorita zodpovědně. Dokázal v obou finálových jízdách zvítězit větším rozdílem než dvě vteřiny a stal se tak novopečeným mistrem České republiky v této adrenalinové disciplíně.

“Nikdy jsem se ještě Mistrovství republiky v městském sjezdu nezúčastnil, ačkoliv mám za sebou jinak poměrně pestrou historii v této disciplíně. Musím říct, že jsem se strašně těšil nejen z důvodu, že jsem kvůli pandemii dlouho nezávodil, ale taky z důvodu, že budu závodit po strašně dlouhé době na domácí půdě. Trať vypadala zajímavě, měla svoje specifika a to mě hodně baví, když můžu ladit kolo, pláště a další věci, které by mě mohly zrychlit. Role favorita je vždycky trochu náročnější než být černý kůň závodu,“ řekl úspěšný závodník.

CHYSTÁ SE DO PLZNĚ

Závod si užíval, doslova každý metr tratě si vychutnával. „Hrozně mě celej víkend bavil… a to je někdy ještě důležitější než samotnej výsledek. Ostatní kluci letěli taky parádně a bylo fajn porovnat síly. Obě závodní jízdy jsem zajel poměrně vyrovnaně s náskokem víc než dvě vteřiny. Takže z mojí strany jsem s výkonem spokojenej. Strašně rád jsem potkal všechny kamarády, závoďáky a fanoušky. Chybělo mi to fakt moc! Díky všem a především organizátorům za parádně zvládnutou akci,“ pochválil pořadatele. Svým fanouškům Tomáš Slavík vzkazuje, ať si nenechají ujít vítěznou jízdu na: GoPro helmet cam – vítězná jízda Tomáš Slavík MČR https://youtu.be/L-2uBD2qkFc. Další závod, který čeká Tomáše, je Euro 4X Series 25.7. v Dobřanech. Tam dorazí většina evropských fourcross riderů. Závod se jede na náročné trati poblíž Plzně.