Pevnou pětistovku zajela za 13,2 sekundy průměrnou rychlost 136 km/h. Letmou pak za 7,3 sekundy rovnající se průměru 246,5 km/h, přičemž dosáhla maximální rychlosti 284,13 km/h. Jednalo se o symbolický souboj, neboť Aliyyah překonala časy, jejichž držitelem byl švédský pilot Boije Ovebrink, který v roce 1994 porazil Koloce v souboji o titul šampiona starého kontinentu o pouhý bod.

„Abych pravdu přiznal, ve chvíli, kdy jsme se rozhodli to zkusit, jsem si na Boijeho ani nevzpomněl. O to větší mám teď radost, dokázali jsme něco, co nikdo před námi,“ radoval se pyšný otec Martin Koloc.

„Když jsem se posadila do kabiny a nastartovala, veškerá nervozita ze mě spadla,“ prozradila Aliyyah, která se věnuje závodním autům teprve od loňska.

„Patnáctiletá holka v kabině skoro pětitunového auta o síle 1900 koní, to svět nepamatuje,“ žasl konstruktér týmu David Vršecký, který na stejné trati překonal v listopadu 2008 světové rekordy na pevný i letmý kilometr.

„Aliyyah nemá mezinárodní licenci, takže se jedná o oficiální národní rekord s tím, že ještě nikdo na světě tak rychle nejel,“ vysvětlil manažer roudnické Buggyry Jan Kalivoda.

„Je to velký úspěch, Aliyyah si vzala za svůj cíl pokoření 300 km/h, ale Letiště v Panenském Týnci je na tuto rychlost krátké. Teď ale věřím, že magickou třístovku už konečně pokoříme,“ dodal Vršecký.