/VIDEO/ Silvestrovské počasí jako na jaře vylákalo na tradiční běh kolem jablonecké přehrady na tři sta účastníků. První ročník se konal už v roce 2015. Jeho organizátor, sportovec, závodník, trenér atletů TJ LIAZ Martin Fořt, byl s letošním ročníkem spokojený.

Silvestrovský běh kolem jablonecké přehrady. | Video: Josef Březina

Silvestrovský běh, který v Jablonci založil rodák z Kolína Martin Fořt, přerušil na dva roky covid. Po něm se ale zase tradice vrátila do starých kolejí a počet účastníků se rok od roku zvyšoval. A potvrdil to i letošní sedmý ročník.

"Zúčastnila se necelá třistovka běžců ve čtyřech kategoriích. Jako pořadatelé, zapsaný spolek Běhy pro radost, jsme spokojení. Uvidíme, jak se budou vyvíjet další ročníky. Jablonec je město sportu, je vidět, že lidé tady mají o pohyb zájem," řekl zakladatel akce.

Zkušený Engel: Digitální roadbooky mohou na Dakaru ovlivnit pořadí

Účastníci běželi kolem tří přehrad, trať měřila pět kilometrů. "Trať kopíruje všechny tři přehrady včetně oběhnutí slunečních lázní, v závěru běží závodníci po hrázi až do prostoru cíle u loděnice." Počasí pořadatelům nahrávalo. Jen na asi třech stech metrech zůstaly zbytky ledu, kde museli dát běžci větší pozor.

Závodníci byli rozdělení do čtyř kategorií, do patnácti let kategorie chlapci a dívky, nad patnáct let kategorie mužů a žen. Na startu nechyběla jablonecká sportovní legenda, veterán Vítězslav Jantsch, který oslaví osmdesátku.

"Před ním smekám klobouk. Přišel si zase závod zaběhnout. Zúčastnil se už i několika ročníků, když jsem běh zakládal. Pak si dal pauzu a letos se opět na silvestrovskou trať kolem tří přehrad vrátil. Znám ho léta a je to opravdová jablonecká atletická legenda," zdůraznil Martin Fořt.

FOTO: Měli napilno. Hasiči v Libereckém kraji vyjížděli k téměř třiceti zásahům

Při prvním ročníku, v roce 2015, běžci vybíhali od "Davida stánku" tenkrát umístěném u plaveckého bazénu. Na start se postavilo sedm set účastníků.

"Jsem rodák z Kolína, kde jsem od malička silvestrovský běh každoročně běžel. V Jablonci a v regionu vůbec mi taková akce chyběla, proto jsem Silvestrovský běh založil. A mám radost, že se tradice ujala. Ten první ročník byl doslova neuvěřitelný, to snad vyběhla půlka Jablonce. Jsem rád, že se z toho stala tradice, kterou nezastavil ani covid. A dnešních skoro tři sta účastníků mě těší. Stojí za to takovou akci pro Jablonečany udělat," vzpomíná Fořt.

Silvestrovský běh Jabloncem.Zdroj: Deník/Dagmar Březinová

A závod si samozřejmě také zaběhl, i když až po silvestrovské noci. "Oběhl jsem si trať hned brzy ráno, abych zkontroloval, že nikde po nás nejsou nějaké odpadky, zapomenutá označení a že je všechno v pořádku. Všechno balím a uklidním. Je to taková moje novoroční tradice, závod si oběhnout a uklidit, co je třeba."

Martin Fořt se už mnoho let věnuje mládeži v atletickém oddílu TJ LIAZ. Má nadějné svěřence, juniorské i dorostenecké reprezentanty, které připravuje na nejrůznější závody. On sám je také závodník a organizátor nejen Silvestrovského běhu.

FOTO: Tradiční předsilvestrovský fotbal si hráči Mšena nenechali ujít ani letos

"Třetího února pořádám už třicátý sedmý ročník atletického Memoriálu Karla Líbala v jablonecké hale. Připravovat jako spolek budeme ještě další akce včetně tradičního Podzimního večerního běhu a samozřejmě dalšího ročníku Silvestrovského. Kolem sportu se pohybuji celý život, takže nastávající nový rok pro mne určitě bude ve znamení sportu," má jasno Martin Fořt.