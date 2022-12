Mezi účastníky patřil také otec slavné oštěpařky Báry Špotákové. „Účastním se už po jednadvacáté, letos jsem mimořádně v týmu svojí dcery, který startuje pod názvem Beercelona. Někteří jeho členové onemocněli, tak vypomůžu. Dneska budu bojovat proti ostatním týmům, ve kterých jsou mí svěřenci,“ řekl s úsměvem trenér František Špoták. Ten, jak potvrdil, měl ale ještě další důležitou funkci, a to hlídacího dědečka. A byl za ni rád. Věděl taky, že ho dopoledne čekají nelehké disciplíny. „Jsou to hrozné disciplíny, lidi svázaní švihadly skákají do dálky, běží štafetu s medicimbálem, hází šipkami nebo musí zvládnout běh se svázanýma nohama. Nejzajímavější je pivní štafeta, ta je o tom jak rychle zvládne tým vypít piva. To je náročná disciplína, ale naší Beerceloně se v ní v předchozích letech dařilo. A jaké měl před prvním startem závodní ambice? „Hlavně se tady dneska pořádně pobavit, navzájem si popřát do nového roku a užít si hezké dopoledne.“ Silvestr, po náročném sportovním dopoledni, měl v plánu slavit doma.

Tradiční oblíbenou atletickou akci si nenechá už dvaadvacet let ujít ani rodačka z Jablonce Bára Špotáková. Do haly dorazila s manželem a dvěma syny. Starší z nich už byl členem jejího týmu.

„Náš tým nevynechal žádný z předchozích dvaadvaceti ročníků,“ potvrdila bývalá reprezentantka, olympionička a úspěšná oštěpařka. „Pár lidí se obměnilo, ale základ je pořád stejný. Starší syn za nás letos bude už také závodit a bude určitě pro tým důležitá posila. Ambice týmu? Hlavně nebýt na dně, úplně poslední. To bychom nechtěli. Naší nejsilnější disciplínou je pivní štafeta. Věřím, že v ní nezklameme ani tentokrát, i když konkurence mladých závodníků je tady letos veliká.“

Bára se v silvestrovském dopoledni ještě rozhodovala, jestli bude s rodinou slavit poslední den v roce v Jablonci nebo se vrátí domů. „Děti mají krátké prázdniny, brzy jdou do školy, tak to nám moc nenahrává. Ale ještě se rozhodneme. Jsem po nemoci, takže Silvestr bude asi poklidnější, ale uvidíme. Může se to i zvrtnout. To člověk nikdy neví,“ dodala s úsměvem.

Co ji čeká v novém roce? V tom má jasno. „Chci si užívat rodinu a děti.“

Otcem myšlenky silvestrovského desetiboje je bývalý jablonecký atlet Václav Novotný. „Už je to letos po třiatřicáté. Nikomu se nechce převzít heslo. Ale kluci mi s akcí pokaždé pomáhají. Po covidu jsme letos znovu odstartovali desetiboj bez omezení. Týmy se přihlašují až na místě. Pak je čeká například pětinožka, to je běh na sto metrů na pěti nohách, skok do dálky dvojic se svázanýma nohama, házení na koš, štafetový běh s medicimbálem, hod šipkami a další. Většinou se účastní bývalí nebo současní atleti. Poslední dopoledne v roce si vždycky v jablonecké hale užijeme.“