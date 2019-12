Mladí závodníci z TJ Bižuterie se poprvé ve svojí kariéře postavili do startovního boxu v závodech FIS. Tři mladíci, Jáchym Jelínek, Richard Zachoval, Jakub Lomský a jedna dívka Diana Cholenská.

Na startu nechyběla stálice českého skicrossu Nikol Kučerová, která si mladou jabloneckou závodnici vzala pod křídla.

Od této sezony už začínají závodit jablonečtí skicrossaři mezi juniory a dospělými. Všichni s napětím očekávali jak si povedou i vzhledem k nominaci na YOG 2020 ve švýcarském Laussane.

Česká republika má na tento závod vyjetá dvě místa pro holky a jedno pro kluky. Vedení českého skicrossu pracuje na tom, aby také kluci měli dvě místa na startovní listině. „U ročníků 2003 to byl jeden z požadavků, že musí mít zkušenost se závody FIS. A tak se právě stalo v rakouském Pitztale,“ okomentoval pravidla manažer českého skicrossařského týmu Aleš Cholenský.

Kluci se v kvalifikaci, ve které startovalo 121 závodníků, neztratili, ale ani moc neoslnili. Pozitivní zprávou je, že ve svém ročníků narození byli jedni z nejlepší ve startovním poli. Kvalifikace dokončili na těchto místech: 74. Jáchym Jelínek 87. Richard Zachoval a 97. Jakub Lomský. „Může se to zdát jako propadák, ale opak je pravdou. V chlapech je veliká konkurence a vzhledem ke svému věku a zkušenostem předvedli to co se kluků očekávalo, a víme, že při jejich možné nominaci na YOG 2020 budeme mít ve startovním poli velikou sílu,“ řekl k výkonům chlapců Aleš Cholenský.

Mezi děvčaty příjemně překvapila Diana Cholenská z Jablonce. Její 13. místo v kvalifikaci byl veliký úspěch a to i proto, že na 15. místě skončila Nikol Kučerová, sedmá z MS v sezoně 2019 a česká skicrossová jednička.

Chybělo půl metru

Nasazení do heatu s Brittany Phelan, střibrnou medailistkou z OH v Pyeongchangu, bylo velikým zážitkem. Diana sice z tohoto heatu nepostoupila do dalšího kola, za Britany dojela do cíle asi půl metru a do poslední chvíle bojovala o postup s Ruskou. „Její celkové sedmnácté místo z jednapadesáti holek z celého světa, poprvé v dospělé kategorii, 50 FIS bodů na kontě, které ji opravňují startovat v Evropském poháru, je velikým úspěchem,“ dodal k závodům Aleš Cholenský,

Pro všechny jablonecké závodníky je tento závod velikou zkušeností. „Ověřili si, že závodit se dá s každým- A zajet dobře vzhledem k nominaci na YOG, to byl náš cíl,“ zdůraznil manažer týmu. A Diana si tyto cíle splnila. A hned se vrhla na další přípravu. Závodů není málo.