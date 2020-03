Úspěšnou a nadějnou reprezentantkou ČR ve skicrossu je jablonecká Diana Cholenská. Její otec, Aleš Cholenský, je manažerem Czech Skicross Teamu.



Jak vidí úspěchy své dcery a všech ostatních a také budoucnost českého skicrossu?

Po ohlédnutí za letošní sezónou vaší dcery i celého týmu, čekal jste víc nebo jste spokojený?

Letošní sezona z hlediska Diany byla super. druhá místa na YOG Lausanne 2020, 137 FIS bodů, které ji opravňují účastnit se světového poháru a celkově osmadvacáté místo v Evropském poháru,to je dobrý počin pro první sezonu, kterou absolvovala mezi dospělými.



A je spokojená také dcera?

Po prvotním zklamání z YOG a druhého místa, si myslím, že i Dia je spokojená s první sezonou ve FIS katgorii. Pevně věřím tomu, že medaile z Lausanne ji posune dál a že ta velká zlatá ještě na ni někde čeká. Jediné, co nás mrzí, je zrušení MSJ ve Francii z důvodu koronaviru. Juniorská kategorie je pro ročníky 1999 – 2003 a celosvětové srovnání by hodně napovědělo, jak na tom je, protože na YOG byl ročník jen 2002 – 2003.



Které soupeřky jsou nejtěžší, od kterých by měla Diana něco „okoukat“?

Holky ze Švýcarska, Švédska a Kanady jsou top světová špička. Tam by se dalo něco okoukat. Ale jsem přesvědčený o tom, že každý závodník má svůj styl a každému vyhovuje něco jiného. Nejdůležitější je start. Ten vždy hodně napoví. Samozřejmě, když ve startovní bráně stojíte s olympijskou medailistkou z velké olympiády, tak určitý respekt máte. Ale každý chce vyhrát, tak moc času na přemýšlení nad tím není. A musí být i trochu drzý a nebát se.



Jak prožíváte závody jako otec? Radíte do poslední chvíle nebo ji raději necháte v klidu?

Do olympiády jsem s Diou stál v 95 % na startu. Když jsme ale do Lausanne odjížděli, požádala mě, jestli by s ní na startu nemohl být Láďa Augusta, zkušený skicrossový trenér a funkcionář. Jeho zkušenosti z velkých závodů jsou k nezaplacení a spousty věcí jsem se od něj naučil. Když jsem ale s Di na startu, vím, že se o závodu a trati už nemůže mluvit. Jen jí připravím lyže, upravím madla na start a jede.



Vy nejste vůbec nervózní?

Nervózní už moc nejsem. Vidím v tréninku, jak se s tratí pere a jak jezdí soupeřky. Když neudělá zásadní chybu a postoupí z první jízdy, jsem spokojený. Samozřejmě ale velké závody mě v klidu nenechávají.



Dcera jezdí na různých tratích, která z nich je nejtěžší, která nejkvalitnější?

Na to se úplně přesně nedá odpovědět. Všechny tratě, které jsme navštívili v zahraničí, jsou super, jak ve Švýcarsku, tak v Rakousku. Tam ji postavíte v jakémkoli středisku a prakticky kdekoli. Střediska je tam chtějí mít, protože je to zpestření lyžování. To jen u nás se tomu střediska vyhýbají. A přitom všichni vědí, že, když někde v areálu uděláte nějakou terénní nerovnost, skok, tak vám přes to přejede 80% návštěvníků a mohlo by to být lákadlo pro lyžaře.



Máme v ČR podobnou?

V ČR je srovnatelná trať na Dolní Moravě. S areálem je perfektní spolupráce a taky se do budoucna uvažuje v tomto areálu pořádat MSJ a světového poháru. Areál postavil na vlastní náklady hliněné platformy, takže uspořádání závodu na sníh už není tak náročné jako jinde. Kéž by takových areálů bylo více. Určitě by to skicrossu v ČR prospělo.



Jaký dopad, podle Vás, bude mít na sport všeobecně a konkrétně i na skicross současná pandemie?

Pro sport je současná pandemie velikým omezením a pro zimní sporty zvlášť. V současné době by jsme se vraceli z Mistrovství světa juniorů a měli před sebou ještě minimálně dva závody. Poslední byl plánovaný na první víkend v dubnu ve švédském Idre. A dopad na sport jako takový? Záleží na každém závodníkovi, jak je schopen se připravovat. Samozřejmě všem bude chybět to, proč trénují a to jsou jednotlivé závody nebo zápasy. Proto ten sport všichni dělají.



Nebojíte se, že přijdete o sponzory, kteří pomáhají?

Za mě musím říct, že jsem ještě takto ani nestačil uvažovat. Nemyslím si, že přijdeme o sponzory, protože to jsou silné firmy a kamarádi. Ale to, že se částky mohou snížit tomu asi nezabráníme. Spíš bude problém sehnat nové partnery. Měl jsem v hlavě asi dvě nebo tři nové firmy, které jsem chtěl oslovit a požádat o spolupráci a které by zapadaly do našeho plánu na financování skicrossu. Ale nikdy neříkej nikdy.



Jak teď vypadá příprava skicrossových reprezentantů? Nebo si užívají volno?

Protože nám sezona skončila předčasně a všichni jsou již v klidu doma, jsme ve stavu, kdy se všichni udržují v pohotovostně odpočinkovém režimu. Přeci jenom jsme po té Evropě nějaký ten kilometr najezdili. Od poloviny dubna ale začne už příprava na další sezonu. Spíš ale každý podle tréninkového plánu a individuálně.

Hovoří se o tom, že výjezdy za hranice budou možná komplikované. Co by to pro pro skicross znamenalo, když byste nemohli vycestovat a trénovat v zahraničí?

Já spíš mám obavu z toho, aby ty hranice se po konci této pandemie zase otevřely. Z hlediska skicrossu to problém je. Již v září jsme odjížděli na sníh a když hranice zůstanou zavřené ten trénink na sněhu nám chybět bude. Je to ale daleko. Situace se mění ze dne na den a nikdy dopředu nevíte, co vláda vymyslí. Takže až to bude aktuální, začneme to řešit.



Až se všechno vrátí do normálních kolejí, s čím půjdete do nové sezóny?

Doufejme, že se to do normálních kolejí vrátí co nejdříve. A cíle na sezonu budou veliké. Samozřejmě bude pro celý tým důležité Mistrovství světa juniorů. To považujeme za hlavní cíl naší sezony a našich mladých závodníků, pak účast na Evropských pohárech a možná někteří z nich nakouknou do Světového poháru. Ale opravdu vše bude záležet na podzimní přípravě a přípravě na sněhu. V září budeme chytřejší.



V jaké fázi je projekt na sportovním gymnáziu?

Ředitel školy Tomáš Hoffrichter a spolupráce s ním byla neskutečná. Co jsme si řekli, to platilo. V současné době máme souhlas od svazu lyžařů a u něj plnou podporu tohoto projektu. Bohužel, jiný názor na to mělo vedení akrobatického oddílu při TJ Bižuterie a jejich podmínky byly neakceptovatelné. Tudíž jsme se vydali úplně jinou cestou, což mě upřímně mrzí, ale, bohužel, jinak to nešlo.



A zájemci o studium budou?

Bez jakékoliv větší propagandy se do přijímacího řízení přihlásili tři studenti, zájemci o skicross, což je úspěch. Budeme doufat, že uspějí i u písemných zkoušek a všechny tři uvítáme v září