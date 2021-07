Jak se cítí otec úspěšné dcery, který by si nikdy nevybral sport, ve kterém ona vyniká?

Mezi nejúspěšnějšími sportovci Libereckého kraje za rok 2020 byla vyhlášená také Diana Cholenská, z TJ Bižuterie Jablonec. Diana je velmi úspěšnou a nadějnou skicrossařkou. V kategorii mládež/jednotlivci získala čtvrté místo za stříbrnou medaili na juniorské olympiádě ve švýcarském Lausanne.

Diana je sportovně zaměřená po vás, také jste sportoval nebo ještě sportujete?

Od páté třídy na základní škole jsem se věnoval atletice až do čtvrtého ročníku na sportovním gymnáziu v Jablonci. Běhal jsem 110 metrů překážek a myslím, že mi to šlo. Ale tak jako Dianě určitě ne. Pak jsem hrál florbal za Jablonec a rekreačně volejbal. Mojí velkou zálibou bylo i sjezdové lyžování, což mě drží dodnes. Je to pro mě obrovský relax.

Vyzkoušel jste si také sport Vaší dcery, skicross?

Vůbec. Ke skicrossu jsem se dostal díky Dianě a jejímu prvnímu trenérovi Martinu Lomskému, který ji dal veškeré základy lyžování. Zjistil jsem, že mi vůbec nedělá dobře, když stojím v trati a koukám na závody zespodu. Vždycky si říkám že ty závoďáci nemají mozek, když vidím, jak se na mě řítí. Proto nejradši stojím na startu. Není to tak hrozné, když odjíždějí závodníci směrem od vás. Obdivuji je všechny.

Proč vedete dceru právě k tak adrenalínovému sportu?

Byla nás skupina otců, kteří měli stejně staré děti. Martin Lomský je bývalý boulař, a tak zorganizoval pro tyto děti lyžování. Učil je úplně všechno. Až těch dětí bylo okolo dvaceti. A když byli asi desetiletí, dostali na výběr, jestli boule a nebo skicross. U nás to byla jednoduchá volba.

V čem byla jednoduchá?

Ani Di (Diana) ani já nemáme v oblibě sporty, kde rozhodují lidi. Pro nás jsou ideální takové sporty, ve kterých se měří čas, centimetry a nebo vítěz v cíli. A samozřejmě adrenalin. A navíc, kdo jezdí skicross musí už umět fakt lyžovat. A tím, že jsem od mala tíhl k lyžím, byla volba jednoduchá.

Jako rodiče máte z úspěchů své dcery určitě radost…

Na Dianu jsme s manželkou velmi pyšní a myslím, že jsme v rodině schopní pro ni připravit maximální podmínky, které potřebuje. Máme totiž vynikající maminku, která akceptuje všechno, co se kolem skicrossu děje. Je úžasná. A má k tomu svoji oblíbenou větu. „Chtěla bych být tvoje dcera, ne manželka.“ Moji rodiče nám dali k dispozici apartmán v Jizerských horách, který můžeme pronajímat. Bez takové pomoci by bylo velice těžké ufinancovat takto náročný sport. Tím to vše začalo.

A fandí jí také určitě všichni příbuzní…

Na naši dceru je právem pyšná celá rodina. Moje sestra a tety to opravdu hodně sledují a musím průběžně posílat fotky a výsledky ze závodů. Když tak neučiním, hned píšou a volají, jak dopadla.Diana má ale od vás daná přesná pravidla, jaká? Pro nás, jako rodiče, je prioritou škola. Pokud by ji nezvládala, nemá šanci sportovat. Kdyby přišel úraz, je po sportování a pak by ji kvalitní vzdělání chybělo.

Čím vám udělala dcera v poslední době radost?

Když na olympiádě v Lausanne, kde si vyjela stříbro, po závodě prohlásila.“„Tati, tu zlatou medaili si vyjedu na velké olympiádě!“