Manažer týmu Aleš Cholenský po ukončení úspěšné loňské sezóny pracoval na novém projektu. Po mnoha jednáních s Tomášem Hofrichtrem, ředitelem Sportovního gymnázia Dr. Antona Randy, studují už od září na této škole žáci, kteří se během studia věnují také skicrossu.

ZE ZŠ NA GYMPL DO JABLONCE

„Projekt odstartoval výborně. Na sportovním gymnáziu máme čtyři nové žáky. Oslovili jsme několik lyžařských oddílů, například Harranti z Harrachova, SK Ještěd z Liberce a nebo Lajdáček z Prahy. Setkali jsme se u nich s kladnou odezvou, protože takový projekt tady ještě nebyl. Mladí závodníci, kteří budou chtít po ukončení základní školy dál studovat na sportovním gymnáziu a zároveň sportovat, teď příležitost mají. Díky tomuto projektu se mohou alpskému a akrobatickému lyžování věnovat dál,“ informoval Aleš Cholenský.

V DUKLE SE PROJEKT LÍBÍ

A zelenou tento projekt dostal také ve středisku sportovců Dukla Liberec. „ Dukla nabídla našim závodníkům takové podmínky, se kterými jsme vůbec nepočítali a jsme za ně velmi rádi. Ti, kteří budou studovat na jabloneckém sportovním gymnáziu, budou mít zároveň možnost podepsat s Duklou smlouvu, na základě jejich sportovních výsledků, která jim umožní využívat sportovní zázemí Dukly, jako jsou tělocvičny, posilovny a další zařízení. Podmínkou, kterou musí splnit je, aby byli žáky sportovního gymnázia. V Jablonci by bydleli, trénovali a studovali, ale přitom mohou dál startovat za svoje oddíly,“ uvedl manažer týmu.

KDYŽ SE CHCE, JDE VŠECHNO

Sportovci z Randovky už mají dokonce, jak uvedl Aleš Cholenský, „svůj kopec.“ „To, co se nám delší dobu nevedlo, se podařilo v nedalekých Rejdicích, kde nám provozovatel lyžařského areálu vyšel velmi ochotně vstříc. Až budeme potřebovat, připraví pro nás trať k tréninku. Jsem nadšený z takového vstřícného jednání. A znovu se potvrdilo, že vždycky je to jen o lidech. V Rejdicích jsme autem za dvacet minut. A to je pro nás další velká výhoda.“

A od projektu se neodvrátili ani oslovení sponzoři. „Když vidí, jak a co pro naše členy týmu děláme, snaží se nám v tom všemožně pomoct,“ zdůraznil.

Z takového průběhu má velmi dobrý pocit. A proto se rozhodl představit projekt také na Českém svazu lyžování. A věří, že i tam uspěje. „Díky našemu projektu dostávají mladí lyžaři, kteří končí devátou třídu a nevědí, na jakou školu jít, aby při studiu ještě stíhali sportovat, šanci studovat a sportovat v Jablonci. Jsme rádi, že má náš projekt takovou pozitivní odezvu. Ale zase tak jednoduché to všechno nebylo, není a nebude. Každý projekt je boj. A my ten náš chceme dál rozvíjet a zlepšovat,“ zdůraznil manažer skicrossařů.

VENKU BYLI V ROUŠCE

A co dělají, když i oni museli svoji činnost přerušit?

Jedna část se před vyhlášením opatření vrátila z tréninku v Itálii a Diana Cholenská se připravovala ve Švýcarsku s reprezentací skicrossu. Když všechno půjde podle plánu, zúčastní se Mistrovství světa juniorů. „Tréninky probíhaly v klidu, používali jsme roušky, ale jinak žádná další omezení tam nebyla. Než odstartuje závodní sezóna, pokud tedy odstartuje, čeká naše závodníky ještě suchá příprava a další tréninky v zahraničí, když tam ovšem budeme moct odjet.“

Pokud sezóna pro skicrossaře sportovního gymnázia začne, čeká ty zkušenější už koncem listopadu první závod Evropského poháru a Mistrovství Rakouska. A ti mladší se na start prvního závodu postaví v lednu.

V TÝMU JSOU TI NEJLEPŠÍ

Do týmu skicrossařů a studentů sportovního gymnázia, patří: Diana Cholenská, Dana Harvey, Barbora Fischer, Jan Rubáček. Trenérem skicrossařského týmu je Roman Krulich.

PŘIJĎTE SE JICH ZEPTAT

„Šestého listopadu je na sportovním gymnáziu den otevřených dveří. Mohou se přijít podívat nejen ti, kteří tam chtějí studovat, ale i ti, kteří se chtějí věnovat třeba právě skicrossu. Rádi jim předáme informace a zodpovíme jejich dotazy,“ pozval na akci trenér Cholenský . Můžete nás sledovat i na FB: Randovka SX a nebo IG: Randovka_SX .