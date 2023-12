Začátek skicrossové sezony českého reprezentačního týmu pod vedením nového trenéra Zdeňka Chrásteckého se lučanské závodnici Dianě Cholenské vydařil. Hned v úvodním závodě si vyjela první podium v Evropském poháru.

Diana Cholenská | Foto: Aleš Cholenský

Celý tým ve složení Diana Cholenská, Dana Harvey, Jakub Lomský, všichni studenti gymnázia Dr. Randy a Dana Pauluse vyrazil na desetidenní trip do švédského Idre Fjäll, kde se konal první díl Evropského poháru.

A Diana si nevedla vůbec špatně. Při stanovení cílů na tuto sezonu bylo naplánováno vítězství na MSJ a do 4. místa v celkovém pořadí Evropského poháru. A za splněním cíle Diana vykročila velice dobře.

Ve Švédsku hned při prvním startu v Evropském poháru v této sezoně brala druhé místo, což pro Dianu bylo první medailové umístění v tomto seriálu. Do letoška byla nejlépe čtvrtá.

"V pátek se vše sešlo tak, jak mělo, trenér připravil super lyže, a kluci, když vypadli ze svého závodu, makali na tom, aby Diana postoupila, co nejdále. A to se povedlo. V sobotu byl na pořadu druhý závod tohoto seriálu a tam Diana brala šesté místo. Pro Dianu to byl velice úspěšný trip, protože ještě ve středu proběhl úplně první start v sezoně v juniorském závodě, kde Diana byla třetí," řekl k závodu manažer týmu a otec nadějné závodnice Aleš Cholenský a zdůraznil další skutečnost.

"Musím říct, že celý reprezentační tým se postupně uzdravil a vykročil k cestě na olympijské hry v roce 2026. Perfektní fyzická příprava pod vedením Dany Jandové, lyžařské dovednosti Zdeňka Chrásteckého, ale i trenérské schopnosti Romana Krulicha na sportovním gymnáziu začínají tvořit velice silný fungující tým, kde každý má svoje místo. Jediné, co ještě trochu řešíme, je servis. Ale to by se do konce roku mělo vyřešit."

Dana Harvey se vrací po zranění páteře a ve sředečním juniorském závodě obsadila 8. místo, což je malé finále. V Evropském poháru ještě nestartovala. Jakub Lomský v juniorském závodě v konkurenci 35 závodníků skončil 16. a i to je na začátek sezony dobrý výsledek. Jakub v Evropáku skončil 49. a 45. Dan Paulus věkově spadá jen do kategorie dospělých, a ve svém prvním startu v sezoně obsadil 30. a 16. místo.

Další díl Evropského poháru čeká na závodníky na začátku ledna v rakouském Reiteralmu.