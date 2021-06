Diana je velmi úspěšnou skicrossařkou a v kategorii mládež/jednotlivci získala čtvrté místo za stříbrnou medaili na juniorské olympiádě ve švýcarském Lausanne. Ocenění převzala na slavnostním vyhlášení v libereckém hotelu Zlatý lev.

Usměvavá a půvabná studentka jabloneckého sportovního gymnázia Dr. Randy se sice už těší na prázdniny, ale příliš volna a lenošení ji nečeká.

„Momentálně už mám přípravu na nadcházející sezónu, tak trénuju a trénuju. Jezdím na kole, dnes mám zrovna najeto pětatřicet kilometrů. Pilujeme v posilovně fyzičku, hodně se teď zaměřujeme na sílu a kondici. Jsem trochu ještě omezená časem kvůli škole, ale podařilo se mi všechno dohnat,i když jsem tam byla jen týden, tak jsem ráda,“ to byla odpověď Diany krátce po převzetí ceny.

Školu zvládla dobře

V těchto dnech už je ale na připravě v zahraničí a do konce školního roku se do školy už nevrátí. Připravuje se aktuálně na Hintertuxua pak se vydá na Lago di Garda. Právě tam bude hlavně vylepšovat kondičku. „Pak se hned přemístím na Lipno se svým původním týmem. Potom konečně bude nějaká dovolená. Mám na ni vyčleněných deset dnů. A pak budu zase jen a jen trénovat,“ prozradila svůj plán na letní období usměvavá sportovkyně.

Dovolenou prolenoší

Na dovolenou, jak prozradila, pojede někam s rodinou. „A budu tam jen ležet a vůbec nic nedělat. Budu úplně bez pohybu. Moje kroky povedou jen na snídani, oběd a večeři. To bude moje jediná aktivita,“ dodala s úsměvem.

A kolik si může aktivní sportovkyně dovolit lenošení, mlsání a nicnedělání? „V mojí disciplíně je lepší, ten, kdo je těžší, jede to pak rychleji. Ale samozřejmě není možné, aby byl člověk úplně tlustý, protože musí zvládat určité dovednosti, které ke skicrossu patří. Ale, čím je těžší, tím lepší. Můžu si dát na večeři s klidným srdcem třeba dezert, na rozdíl od ostatních sportovců,“ vylíčila Diana pravidla stravování v její sportovní disciplíně.

Musí shánět sponzory

Společně s Dianou se vyhlášení zúčastnil také její otec, Aleš Cholenský, který je manažerem jejím a celého týmu. Co má na starosti před sezónou on a co musí zabezpečit? „Musím hlavně shánět sponzory. Finančně a partnersky zajišťuji skicross na jabloneckém sportovním gymnáziu, kde dal ředitel Tomáš Hofrichter této disciplíně zelenou a zájemci o skicross a všeobecně alpské disciplíny mohou studovat právě tam, stejně tak, jako tam už studují například cyklisté, atleti, basketbalistky a další sportovci. Chci mu poděkovat za to, jaký prostor dává skicrossařům. Například na školní zahradě bude k dispozici startovní sekce. Mým úkolem je tedy zajišťovat podmínky pro trénování a všechno, co k tomu patří. Nedílnou součástí školy jsou i učitelé, kterým patří též veliké díky,“ řekl otec, manažer.

Pomůžou kamarádi

Shánět sponzory v této době není jednoduché v žádném sportovním odvětví. To potvrdil i manažer skicrossu a zdůraznil: „Všichni naši sponzoři jsou hlavně kamarádi. Například firmy Dekstone, BEKO, Česká mincovna a nebo i malé firmy jako třeba Pila servis v Jablonci n.N., které pandemie příliš nepoznamenala, problém není. Spíš naopak se nám snaží pomáhat víc. Na některých se pandemie podepsala citelně, takže musíme počkat, až se jejich podmínky zlepší. Další značky, Progress sportswear, Elan, POC,LEKI ty fungují dál. A velkou podporu má Diana také od města Lučany nad Nisou, kde žije a kde ji také pomáhají, jak jen je to možné,“ vylíčil aktuální situaci kolem sponzorů Aleš Cholenský.

Možná naposledy s rodiči

Dovolenou Diana stráví se svými rodiči. Tatínek už má také jasný plán. I on se rád na chvíli od skicrossu odpočine. „Budeme odpočívat, lenošit, válet se a užívat si společnou dovolenou. Nevíme, jestli to není poslední dovolená, kterou s námi Di stráví.“

Ale ani to nebude trvat věčně, pouze deset dnů. Pak bude potřeba řešit blížící se závodní sezónu. „Začíná se nám tvořit pod vedením kvalitních polských trenérů Tomka Zerebeckeho a Matyho Tatky silný reprezentační tým. Kluci vzali pod patronaci Niki Kučerovou jako matadorku českého skicrossu, ale také Dianu, Kláru Kašparovou, Jakuba Lomského a Dana Pauluse. Musím říct, že se vytvořil výborný tým, ve kterém každý ví, co si může a nemůže dovolit, jakou má v týmu pozici. To je pro nás to nejdůležitější. Trenér Tomek Zerebecki chce postupně do týmu zapojovat i další sportovce, třeba Danu Harvey, která je první rok juniorkou, jede s nimi občas na soustředění reprezentačního týmu, i když zatím není jeho členkou. Ale už chce i s ní takto pracovat. A také trenér skicrossu na sportovním gymnáziu, Roman Krulich, s ním navázal velmi dobrou spolupráci, aby věděl, jak závodníky připravovat na přechod k reprezentačnímu trenéru. Jsem moc rád, že to takhle dobře začalo fungovavat,“ vyhodnotil podmínky pro jablonecké skicrosaře jejich manažer.

Také chválil podmínky od Českého skicrossového svazu a spolupráci s libereckou Duklou. „Poděkování si zaslouží Michal Georgiev, že tento tým začal vnímat jako součást sportovních týmů Dukly Liberec a že našim závodníkům předává zkušenosti právě nejlepší současná skicrossařka Niki Kučerová.“

Využije jednu z šancí?

A jaké cíle do blížící se sezóny má nejen Diana Cholenská, ale reprezentační tým vůbec? „Chceme, aby dvě děvčata odjela na olympiádu, aby minimálně dvě a s nimi čtyři chlapci závodili na Mistrovství světa juniorů. A Diana má tři šance, jak posunout získanou stříbrnou medaili na zlatou. Dana Harvey , která do juniorské kategorie nastoupí, má také šanci být dobrá, pokud na sobě bude důsledně pracovat. A Kuba Lomský, který na MS byl letos pětadvacátý, se chce dostat mezi osm nejlepších. A to bude hodně těžký úkol,“ vyjmenoval jasné cíle manažer Aleš Cholenský.

A jak se cítí jako tatínek úspěšné a ambiciózní dcery, který na ni může být právem hrdý? Co když Diana potká lásku a najde zalíbení v něčem nebo v někom jiném,než je skicross?

Jsme na Dianu pyšní

„Na Dianu jsme s manželkou velmi pyšní a myslím, že v rodině jsme schopní pro ni připravit maximální podmínky, které potřebuje. Máme vynikající maminku, která akceptuje všechno, co se kolem skicrossu děje. Je úžasná. A má k tomu svoji oblíbenou větu. „Chtěla bych být tvoje dcera, ne manželka.“ Pro Dýdu jsme schopni zajistit full servis, aby byla spokojená. Myslím si, že mamka dává tomu všemu základ. Ale pro nás oba jako rodiče je prioritou škola. Pokud by ji dcera nezvládala, nemá šanci sportovat. Kdyby přišel úraz, je po sportovánía pak by ji kvalitní vzdělání chybělo,“ má jasno tatínek Cholenský.

Měla hned jasno

A co se lásek a kluků týká, tak v tom má Diana, také jasno. „Přáli bychom jí, aby i v soukromém životě byla stejně šťastná jako při sportu a nám nezbude nic jiného než respektovat její volbu“.



A jak to, že má před sebou jasný cíl a za ním si jde? To se stalo právě na olympiádě v Laussane, kde získala stříbro a v cíli byla na sebe velmi rozlobená, že nevyhrála. „Všichni víme, že ten den vyhrát měla“. Její slova zněla definitivně. „Tati, tu zlatou si vyjedu na velké olympiádě.“

Přehodila výhybku

A právě za tu důslednost a pečlivost, se kterou Diana Cholenská za svým cílem jde, na ni může být její tatínek pyšný a hrdý. A stejně tak i její maminka. „V Laussane si uvědomila, co chce. Přehodila výhybku a má jasnou metu. A dělá pro ni maximum. Jsem přesvědčený, že pro skicross obětuje strašně moc, v jejím životě je to teď to nejdůležitější,“ dodal otec.