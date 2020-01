Druhé místo ale nakonec přijala za největší úspěch své dosavadní kariéry a po chvíli už zářila štěstím. Šestnáctiletá lyžařka z Jablonce patří mezi největší talenty českého lyžování. Svou kariéru svěřenkyně Martina Lomského nastartovala už před čtyřmi lety, kdy vyhrála v mladších žákyních neoficiální mistrovství světa Trofeo Topolino, v roce 2018 vyhrála Olympiádu dětí a mládeže v Pardubickém kraji rovněž ve skikrosu.

Tentokrát jí ale vítězství o kousek uniklo. Možná i proto, že na startu musela dlouho čekat vinou pádu jedné ze soupeřek. „Na to se ale nechci vymlouvat. Jela jsem si pro medaili, což se mi povedlo,“ smířila se nakonec se stříbrem. Trať prý byla náročná. „Nedalo se tam nikde moc odpočinout, takže i to druhé místo beru, je to můj největší úspěch,“ pravila.

Osobně ji podpořila rodina i bratr, který ji prý tři roky neviděl závodit. „Bylo skvělé je tady mít, to je nejlepší pocit, když se něco podaří a nejbližší jsou u toho. Podporovali mě i lidi v Čechách, jsem ráda, že jsem to na tu medaili nakonec zvládla,“ řekla Cholenská. Teď měla jeden volný den,. „Takže jsem se konečně tady prošla. Atmosféra je v českém týmu super,“ dodala.

M. Kosová