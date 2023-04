Jablonecký Tomáš Slavík závodí zpět v Evropě. Po třech závodech světové série Cerro Abajo, kde skončil na celkovém třetím míste. Po vítězství ve Valparaisu se mu lepila smůla na paty, kdy v Kolumbii měl defekt a v Mexiku, kdy vedl závod, šel tvrdě k zemi a ztratil tak možnost bojovat o celkové vítězství v sérii, i když měl skvěle našlápnuto.

Tomáš Slavík. | Foto: archiv TS

Ani šílený pád a zranění neodradily závodníka Tomáše Slavíka od účasti na dalších závodech. Tři týdny po pádu je zpět ve formě. Dokázal už zvítězit na Mad Of Lake u jezera Garda téměř o čtyři vteřiny.

„Cerro Abajo série je absolutní šílenost nejen z jezdecké stránky, ale i z toho neustálého cestování ze zimy do tepla, hodiny a hodiny v letadlech, jetlagy a to dává tělu s celým formátem závodu strašně zabrat. Hodně jsem bojoval s imunitou a byl většinu času na nastydlej, nemocnej nebo bolavej z pádu. Ale i tak jsem si to strašně užíval a jsem spokojenej se svým výkonem v Jižní Americe. Trochu mě mrzí poslední jízda v Mexiku, kde jsem bojoval o celkové vítězství a vedl na mezičase, ale, bohužel jsem udělal chybu a šel jsem fakt blbě k zemi. Ovšem na druhou stranu jsem rád, že jsem odešel po svých a bez většího zranění. Bylo super si trochu spravit chuť na Gardě a otestovat tělo právě takovým závodem. Po Jižní Americe bylo Mad Of Lake balzám na duši a fakt pohodové ježdění, i když to je jeden z nejrychlejších městských sjezdů v Evropě a nedá se říct, že je to "pohodička", ale jednoduše se to nedá srovnat s Cerro Abajo, protože to je čistokrevný peklo. Strašně mě bavila atmosféra obrovské české party, která byla na závodě. Hrozně mě to bavilo a jsem rád, že jsme měli takové zastoupení na prvním závodě Evropské Urban Downhill série, která byla teď prvně na Mad Of Lake. Parádní víkend, tělo otestováno a vítězství o téměř 4 vteřiny byla třešnička na dortu. Díky všem a těším se na dalších závodech,“ vzkazuje všem fanouškům Tomáš Slavík.

Tomas Slavik GoPro POV winning run Mad Of Lake 2023

Zdroj: Youtube

Další zastávka je Dirt Masters Festival ve Winterbergu, kde startuje 4X Pro Tour round 1.