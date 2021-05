Začátek letošní sezóny byl opravdu odlišný než předchozí roky a pandemie společně s tvrdým lockdownem překazila plány také většině závodníků. Jablonecký Tomáš Slavík strávil po osmi letech zimu v České republice. A tvrdě se připravoval v domácích podmínkách na nadcházející sezónu.

Po sedmi měsících

Uplynulý víkend se Tomáš téměř po sedmi měsících poprvé postavil na start závodní tratě. Většinou by měl být úvodní závod spíše lehčí, ale nepřízeň počasí vytvořila závodníkům opravdu nelehké podmínky a velký test. Slavík ale letěl…

„Byl to zajímavý pocit být zpět na závodech. Už mi to hodně chybělo, atmosféra, adrenalin a pocit, který člověk cítí jen a jen na závodech. Vždycky nadávám, jak nesnáším předstartovní stav a teď jsem si ho snad dokonce užíval. Bylo to super! Každopádně to byl hodně náročný závod, takhle na začátek. Noční můra každého borce, který závodí města, je déšť a bláto! Přijeli jsme do Polska na závod DOKA Downhill City Tour a víte, co se dělo? Začalo pršet! Bylo to jedno velký kluziště a technicky opravdu náročná záležitost. Snažil jsem se jezdit čistě a plynule, fungovalo to skvěle,“ zhodnotil závod úspěšný Petr Slavík. První finálovou jízdu vyhrál a v té druhé si řekl, že tomu pořádně naloží.

Nezpomalil, naopak zrychlil

„Hodně jsem zrychlil a jel total bezchybnou jízdu až do posledního sprintu, kterýje moje silná stránka. Tady mě, bohužel,nasála drážka s bahnem a ztratil jsem veškerou rychlost. Furt jsem si říkal, že jízda byla stejně super a mohlo by to i po takové chybě vyjít, ale nevyšlo a byl z toho druhý flek. To ale vůbec nevadí! Jezdilo se mi parádně, vše maká perfektně jak technicky, tak fyzicky a moc jsem si to užil,“ popsal závod po dlouhé pauze.