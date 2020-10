První mezinárodní event na světové úrovni po více než šesti měsících měl být pro závodníka Tomáše Slavíka Crankworx Innsbruck. „Do poslední chvíle nikdo z nás nevěřil, že se odjede, ale opak byl pravdou! Za striktních pravidel a bez diváků dostalo Crankworx Innsbruck zelenou a my vyrazili směr Rakousko,“ sdělil příjemnou zprávu závodník.



JELO SE, ALE BEZ DIVÁKŮ

“ Upřímně jsem nevěřil s aktuální situací v Evropě, že se Innsbruck odjede. Mám strašnou radost, že se to podařilo, i když za takto striktních podmínek a bez diváků. Vlastně jsem nevěděl, co od toho čekat. Byl to fakt nezvyk, okolo tratě nikdo, na startu ti nejrychlejší střelci. Chvílemi jsem si připadal, jak na lokálním tréninku za barákem, ale s tím rozdílem, že člověk závodí proti těm nejrychlejším na světě a musí jet úplnou hranu,“ okomentoval závod úspěšný borec.

Ve finále byl pak mile překvapený z celkové atmosféry tohoto eventu, stejně jako další závodníci. „Atmosféra byla hodně vyklidněná, v pumptracku probíhal v tréninkách jam, v dualu jsme všichni společně probírali stopy a smáli se tomu. A nikdo se vlastně vůbec nestresoval. Bylo to jako setkání kamarádů a přátelskej pojezd, ale před kamerami a tedy vysílaný do celého světa. A ono to bylo správně,“ popsal atmosféru podniku Slavík. Někdy to i na akcích takových rozměrů není o výsledcích ani nejrychlejších časech, ale je to o tom vrátit se zpět do svých kořenů kvůli čemu vlastně každý závodník začal jezdit na kole: kvůli zábavě, kterou pak sdílí společně s dalšími kamarády a soupeři zároveň. „A o tom je celý ježdění na kole. V těchto “zvláštních“ časech to potřebujem ještě víc než jindy. A chtěl bych tím poděkovat organizátorům Crankworx, kteří vložili veškerou snahu do toho, aby se závod i za těchto podmínek odjel. A musím říct, že jsme si to všichni fakt užili,“ zdůraznil zástupce České republiky.



FAJN POCIT A MOTIVACE

Ve finále skončil Tomáš Slavík na 5.místě v Pumptracku a na 9.místě v Dual Slalomu. To sice nebyly výsledky, pro které do Rakouska přijel. Ale jak zdůraznil, domů si odvezl víc, než “jen“ výsledky. „Odvezl jsem si skvělej pocit a motivaci!“



TEĎ VYPUKNE OKURKOVÉ OBDOBÍ

V následujících měsících má Slavík v plánu pouze menší lokální akce, ale, jak říká, přesně na tohle “okurkové období“ má pro své fanoušky nachystanou spoustu materiálů, například hlavní video projekt, na kterém už jeho tým pracuje přes rok. „Máte se na co těšit! Pro více informací sledujte moje sociální sítě, ať jste v obraze,“ vzkazuje fanouškům.