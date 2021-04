Spolu s Michalem Marošim, jenž se vypracoval na jednu z nejdůležitějších postav globální MTB scény, připravili nejen pro sebe, ale i pro fanoušky pohybu vůbec seriál o tom, jak si udržet fyzičku, jak fungovat mimo závodní dráhy a tréninkové haly.

První díl seriálu je zavedl do Milířů, místa, kde v podhůří Jizerských hor našel domov mistr světa ve fourcrossu a nejrychlejší muž planety v městských sjezdech Tomáš Slavík. Dostat se až na vrchol dění ve světovém žebříčku a být jedním z nejrespektovanějších jezdců stojí hodně dřiny. Tento rok je jiný, Tomáš totiž výjimečně netráví čas v Jižní Americe a zodpovědně drtí přípravu doma. Pro bikery je sezóna především na jaře a v létě.

Zima je čas, kdy své tělo musí maximálně připravovat na novou sezónu. A nejenom z důvodu, aby měli lepší fyzičku, ale především proto, aby byli odolnější a lépe předcházeli zraněním. „Hlavním cílem veškerého cvičení je mít perfektní svalový základ a odolnost. Silné nohy jsou nezbytné nejen pro výšlapy, ale především pro sjezdy. Silný střed pomáhá a chrání být maximálně efektivní v extrémním terénu. Balanční cvičení zase pomáhá nejen rychlým reakcím těla, ale, jak říká fyzioterapeut Jakub Kmeťko, je zásadní pro trénink rychlých reakcí na okolí.

Tomáš a Michal jsou třikrát v týdnu na běžkách a sedmkrát v týdnu v posilovně. V zimě na biku netráví tolik času, když jsou teploty hluboko pod nulou a sníh až po okna, nastupují na trénink v hale. Tam dřou především starty a sprinty. Do terénu se ale vrací hned, jak je to možné. Tvrdý trénink je jedna část, stejně důležité je i vše okolo, každodenní válcování pro uvolnění svalů, kvalitní jídlo a dostatek spánku. To je relaxační trojice a na tu Tomáš nedá dopustit. V době závodů je pak vše vypadá jinak. Život je doslova jízda. A na takovou jízdu chce být Tomáš perfektně připravený.