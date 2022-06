„V Táboře jsem byl poprvé, co se týká závodění ve městě a musím říct, že jsem byl moc mile překvapenej. Kluci eventem žijí a makají na každým detailu. Tento drive je někdy víc než cokoliv jinýho a na celým eventu to bylo strašně znát! Trať byla skvěle připravená a náročná. Standartně v ČR závodím se svými 4X koly v různých modifikacích, ale na tento závod jsem to trochu podcenil a den před závodem mi kluci z Cycology museli přivést mýho velkýho GHOST RIOT EN, na kterým jsem závodil ve Valparaisu. Po první tréninkové jízdě jsem byl fakt rád, že mám větší kolo, protože na trati byla spousta rychlých sekcí, kočičí hlavy na devadesát procent tratě, schody, velký komprese, wallride… tam už to doopravdy chtělo „heavy duty“ popsal Slavík. Navíc trať byla fyzicky poměrně náročná a to se závodníkovi taky moc líbilo. V první závodní jízdě si vyzkoušel, jak to bude bolet a v druhé to pořádně otevřel, i když udělal pár chyb. Ve finále jzvítězil o tři vteřiny. „Je to super výsledek, když vím jak někteří český kluci uměj letět v dobré konstelaci! Myslím, že forma před Crankworx byla potvrzena. A především za týden vyrážím směr Peru na další Red Bull Cerro Abajo! Díky Tábor, díky organizátoři! Odvedli jsme skvělou práci.“

Tomáš je nyní už v Innsbrucku, kde od středy začal Cranwkorx World Tour. Tam bude závodit v Dual Slalomu a Pumptracku.