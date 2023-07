V jabloneckém bikeparku se uskutečnil jubilejní 10. ročník závodu světové série ve fourcrossu horských kol s názvem JBC 4X Revelations, který byl i letošním finálovým závodem seriálu 4X Pro Tour, rozhodlo se tu tedy nejen i vítězi daného závodu, ale také celého letošního seriálu.

Tomáš Slavík vyhrál v Jablonci po desáté! | Foto: JSphoto, Ondrej Holas

Počasí bylo letos opravdu spalující, teploty sahající vysoko nad 30 stupňů však nejlepší a nejšílenější fanoušky fourcrossu na světě neodradily a na kopci na Dobré Vodě se tak sešlo v průběhu celé akce více než 10 000 lidí, toužících vidět extrémní adrenalinový zážitek ve spojení s bohatým doprovodným programem. A to se jim také vyplnilo!

Největší fandící kotel si bezesporu užíval domácí jezdec, několikanásobný mistr světa ve fourcrossu a organizátor v jedné osobě Tomáš Slavík, který měl možnost vyhrát po desáté a urvat tak všechna vítězství za dobu pořádání závodu. Motor v podobě burácejícího kopce dokázal Tomáše vyburcovat a dojel si tak skutečně pro jablonecký hattrick. Vyhrál páteční kvalifikaci, dokázal vyhrát ve všech rozjížďkách i celý závod JBC 4X Revelations a zajistit si tak i letošní vítězství celé série 4X Pro Tour.



"Všichni očekávají, že vyhraju a berou to už jako automatickou věc, ale ve skutečnosti je to pro mě jeden z nejtěžších závodů sezóny, protože se několik týdnů předtím soustředím na organizaci celé akce, nejen na trénink, kterému tak paradoxně někdy dám méně než před jinými závody. Ačkoliv mi díky skvělýmu teamu odpadá spoustu věcí, furt to tam vzadu v hlavě je. Letos jsem v závodě absolutně vůbec nechyboval, jel vyrovnaně, což je pod takovým tlakem není jednoduchý ustát, ale já to k těm svým nejlepším výkonům asi potřebuji :) Závodit na domácí půdě před kamarády, rodinou, fanouškama…Ten pocit, ta podpora, to je k nezaplacení - je to asi ten nejsilnější motor, který mě žene dopředu. Letos byla fantastická účast, všem moc děkujeme. Co mě hodně hřeje na srdci jsou ohlasy, že malé děti milují kola, chtějí také jezdit a dny po JBC 4X Revelations JBC bikepark praská ve švech, má to pro nás obrovský smysl a doufáme, že náš kopec vychová další budoucí MTB stars. Díky celému teamu, sponzorům a hlavně Vám divákům. Máme za sebou úžasných 10 let a já Vám slibuji, že nekončíme…naopak! ”

Podium patřilo i dalším domácím jezdcům. Na druhém místě se umístil lokální rider Pavel Reinl, pátý dojel Petr Pala, který na podiu není žádným nováčkem. Třetí místo obsadil německý jezdec Erik Emmrich, čtvrtý dojel polský závodník Gustaw Dadela.



V ženské kategorii si to na nejtěžší fourcrossové trati světa rozdaly i ženy. Po pádu Simony Jirkové a Josie McFall na první rovince si pro vítězství spolehlivě dojela Katherine Oldfield, stříbrnou medaili získala česká závodnice Simona Jirková a pro bronz si dojela celková vítězka seriálu 4X Pro Tour Josie McFall z Velké Británie.



JBC 4X Revelations podporuje mladé naděje a tak je již několik let do programu zařazen také závod dětí Revelations KIDS event. Mladí jezdci si tak mohou vyzkoušet atmosféru velkých závodů. V mladší kategorii do 12 let opět po roce zaválel Adam Beneš. Starší kategorii bez problémů vyhrál domácí Nicolas Reinl.



Nezklamal ani doprovodný program. I letos závod přivítal leteckou exhibici mistr Evropy v akrobatickém létání a vítěze závodu Red Bull Air Race Martina Šonky, který se nad kopcem v Jablonci už cítí jako doma a každý rok posunuje své představení o úroveň dál. Během jeho triků tuhla krev v žilách a zastavoval se dech.

Celou akci zahájila s primátorem Milošem Velem také olympijská vítězka Eva Adamczyková která je velkou fanynkou závodu. Večerní afterparty pak nenechaly nikoho v klidu, kapely i DJs rozhýbali všechny přítomné.



Letošní ročník považují organizátoři rozhodně za jeden z nejvydařenějších. Obrovské množství domácích fanoušků, kteří vzali závod za svůj a podporují ho neskutečným způsobem, ale také lidé z celé ČR a dokonce i Evropy a světa, kteří se sjíždí na červencový víkend na sever Čech užít zážitek, který je prostě a jednoduše nezapomenutelný.

"Děkujeme, bez fanoušků by to nešlo. Stejně tak jako bez sponzorů, kteří nám věří již několik let. Děkujeme Libereckému kraji, městu Jablonec nad Nisou, GHOST bikes, Red Bull, pivovaru Rohozec, ARaymond, GoPRO, Peugeot MK Cars, Kodak Jakoubě a dalším. Velký dík patří také sehranému organizačnímu týmu celé akce," zdůraznil Tomáš Slavík a dodal: "Další ročník JBC 4X Revelations je již nyní naplánovaný na 13.7.2024, tak si tohle datum zapište, ať se na kopci sejdeme v co největším počtu!"



Výsledky JBC 4X Revelations 2023:



Muži:

1. Tomáš Slavík

2. Pavel Reinl

3. Erik Emmrich

4. Gustaw Dadela

5. Petr Pala



Ženy:

1. Katherine Oldfield

2. Simona Jirková

3. Josie McFall

Odkazy na videa:

Tomáš Slavík GoPRO finálová jízda: https://www.youtube.com/watch?v=XcjGZB3WCTo

Oficiální aftermovie JBC 4X Revelations sobota: https://www.youtube.com/watch?v=qTyHCLOw5M4

Oficiální highlights pátek: https://www.youtube.com/watch?v=iB1ouV2ENKo

Záznam LIVE přenosu: https://www.youtube.com/watch?v=Co9cUbC6rvw