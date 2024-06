První závod světové série 4X Pro Tour ve Val di Sole v Itálii a Dual Slalom Crankworx Innsbruck Rakousko ve stejný víkend? To pro Tomáše Slavíka nebyl žádný problém. Zúčastnil se obou závodů v rozmezí 12 hodin.

Tomáš Slavík opět zlatý | Foto: Photo credit: Charles Robertson, Clint Trahan

Solidní logistická a fyzická písemka, kdy dokázal zvítězit v Itálii před divokým publikem a pár hodin na to po technickým problému skončit na 9.místě na Crankworx.

"Když jsem viděl, že 4X Pro Tour a Crankworx jsou ve stejný víkend, tak jsem na to chvíli koukal a říkám si: Hele ono to ale půjde…challenge accepted! Takže jsme vše naladili a nachystali tak, aby se to dalo zvládnout a jdeme do toho. V pátečním závodě 4X Pro Tour ve Val di Sole se mi podařilo vyhrát. Neskutečná atmosféra, neskutečnej závod, všechno jak má být - já ten fourcross prostě miluju. Nicméně ihned po dojetí jsem se vydal směr Innsbruck, který je 3 hodiny od Val di Sole a začla noční jízda, jelikož závod startoval už v 8h ráno tréninkama. Cítil jsem se až překvapivě dobře a na novým kole jsem se cítil božsky - myslím, že mi to otevřelo další možnosti, který jsem předtím neměl, abych mohl zrychlit. Po pohodové kvalifikaci jsem byl na 4.místě, což je pecka jelikož vím, že to dokážu ještě hodně v závodě stáhnout a ostatní kluci to vědí taky. Bohužel v 1/8 finále jsem měl technický problém a o 0,006 vteřiny to nevyšlo. Tohle je racing, tak to prostě je, ale odjíždím s pocitem, že vše je fajn, letí mi to a ještě si to s klukama na Crankworx letos rozdám. Je čas vydechnout pár dní po tomto maratonu a směr přípravy na JBC 4X Revelations, který se jede za měsíc."