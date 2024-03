Tomáš Slavík se vrátil na stupně vítězů při druhém kole světové série Red Bull Guanajuato Cerro Abajo v Mexiku, kde získává bronzovou medaily.

Tomáš Slavík | Foto: Photo credit: Jurgen Westemeyer, Jose Duch

Neskutečně dramatický a těsný závod, kde Slavík dokázal získat 3.místo pro ČR po technickém problému v předchozím kole v Chile! Skvělý a zasloužený comeback!

„ Musím říct, že po Chile a taky po loňským pádu na této trati je to fakt balzám na duši. Vím, že moje rychlost, technika i fyzička jsou tam, kde mají být, ale věci někdy prostě nevychází dle plánu a já jsem za tuto „BEDNU“ strašně rád… Loni málem v bedně a letos na bedně! Byl to nesmírně napínavej a hlavně těsnej závod, kdy mě od druhýho místa dělilo pouze 0,15 vteřiny a od prvního místa 1,2 vteřiny. Je až neuvěřitelný jaký tempo musíme držet pokud chceme v takovém závodě zvítězit, kdy každou vteřinu tratě musíme letět na 110%. Při takové jízde se dá fakt těžko jet bez chyb, takže jsem tam nějaký svoje chybičky samozřejmě měl, ale zase mě to něco novýho naučilo a příště tyto chyby už neudělám! Jsou to pro diváka neviditelný věci, ale závodíme už fakt v setinách a to ukazuje jak jsou tyto závody vyhrocený. Už se nemůžu dočkat dalšího závodu Cerro Abajo série, kdy série poprvé zamíří do Evropy do italského Janova! Fakt velkej den v historii pro všechny milovníky Urban DH! Díky moc všem za fandění jak u obrazovky, tak na trati, sponzorům, rodině, kamarádům a všem ostatním, co nejsou vidět. Díky moc! Pokračujemééé!"