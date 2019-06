Loni byl jablonecký Tomáš Slavík na cestě za svým pátým vítězstvím, které mu ale zhatil pád v prvních kolech závodu. Tento rok se vrátil, aby své vítězství získal zpět, a to se mu také podařilo. Dokázal vyhrát nejen celý závod, ale současně i všechny finálové rozjížďky a dojel si tak pro své celkově páté vítězství ve skotském Fort William. 4X Pro Tour světová série je zahájena a Slavík vstupuje do sezony na první pozici.

„Do Fort William jezdím zhruba 12 let a každý rok mě pohltí nezaměnitelná atmosféra města a taky skvělá atmosféra celého eventu. Je to unikátní místo a vítězství tady znamená pro všechny ridery hodně. Jako mladý závodník jsem snil o vítězství právě tady a nyní je to skutečnost, ten pocit je skvělej. Už minulý rok jsem se cítil parádně, ale stačila malá chybka a postup byl v prachu. Letos jsem se vrátil ještě rychlejší a zase o trochu zkušenější,“ říká úspěšný závodník.

Podmínky byly tentokrát během tréninků a kvalifikace opravdu extrémní. Ale na závod vykouklo slunce a závodníci tak mohli užít jeden z nejlepších 4X eventů. „Ve finále se mi povedl start a pálil jsem to dolů, co mi síly stačily. Bylo z toho nakonec vítězství s více než 40 m náskokem před ostatními. Ten-hle pocit mi po zimní sezoně tolik chyběl a je tím největším hnacím motorem,“ popsal své dojmy Tomáš.

Právě pro tyto okamžiky přinášejí závodníci tolik obětí, tráví hodiny na trénincích ve větru a dešti. Tenhle pocit, jak potvrdil Slavík, za to stojí. „Děkuju všem, kteří mi pomáhají, jak se říká, za oponou.“ Další zastávkou pro Tomáše je víkendový Rieti Sport Festival v Itálii.