„Mysleli jsme si, že letos o tuto atmosféru přijdeme, ale díky zmírnění vládních opatření jsme si mohli užít pravou atmosféru, která tohle místo tak proslavila,“ řekl Tomáš Slavík, který se letos zúčastnil tohoto zajímavého závodu. A dres mistra České republiky z roku 2020 na jihu Čech dokázal obhájit.

„Letos je to pro mě druhej závod. První jsme jeli v Polsku, bez diváku, pršelo… bylo to takový smutný. V Dačicích jsem závodil poprvé a slyšel jsem samou chválu, takže jsem se hodně těšil, ale že to bude taková paráda jsem nečekal,“ doplnil.

Málem spadl z kola

„Prostředí i trať se mi hrozně líbilo. Trať měla jen lehce pod minutu, ale i tak se na ní člověk dokázal pěkně vyřádit a vyždímat. Musím říct, že když jsem při první finálové jízdě vjel do „kotle“ u fontány, tak jsem málem spadl z kola! Řev, fandění, ruce v cestě…no bomba! Tohle mi strašně chybělo a zjistil jsem, že to potřebuju k pořádným výkonům! Ježdění jsem si celý den vyloženě užíval a v tréninku lítal nahoru dolů jak blázen bez ohledu na to, jestli budu unavenej nebo ne,“ popsal úžasnou atmosféru Tomáš.

Diváci ho ženou dál

Nakonec v obou finálových jízdách vyhrál a podařilo se mu obhájit titul mistra ČR v městským sjezdu z roku 2020. „Díky moc organizátorům v Dačicích za skvěle připravenej závod, Sašovi Sidorovi za srdíčko, který do toho dal a v neposlední řadě všem divákům, kteří nás hnali do cíle! Díky moc, užil jsem si to na sto procent,“ vzkázal úspěšný závodník.VYRAZÍ DO INNSBRUCKU nyní Tomáše čeká 10 dní pauza a pak první závod světové série Crankworx v Innsbrucku, kde bude závodit v disciplínách Dual Slalom a Pumptrack. Pro více info sledujte web www.tomasslavik.com.