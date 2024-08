Jablonecká Adéla Sochorová byla na Mistrovství České republiky do 22 let, které se konalo v Jablonci, nejúspěšnější domácí medailistkou. První den si připsala zisk stříbrné medaile v dálce výkonem 596 cm a ke zlatu jí chybělo pouze 17 cm. Druhou stříbrnou medaili vybojovala Adéla v trojskoku skvělým osobním rekordem 12,68 cm.

Adéla, výborná atletka TJ LIAZ, naposledy závodila v kategorii do 22 let. Příští rok už jí čekají konkurentky v kategorii dospělých. Obavy z toho nemá, pracuje na sobě a chce svoje výkony stále zlepšovat.

Co pro vás tento závod v domácím prostředí znamenal?

Vrchol sezóny jsem měla v červnu, pak byla měsíční pauza a začala jsem na tento závod trénovat před měsícem. S trenérkou Danou Jandovou jsme si řekly, že to zkusím. A otestuju, jaké to bude za rok na dospěláckém mistrovství. Jsem nadmíru spokojená, na domácím stadionu a před domácím publikem se mi závodilo velmi dobře. Své očekávání jsem si splnila.

Bude to mezi dospěláky těžší?

Rozhodně, bude tam o hodně větší konkurence, ale zároveň ale neznamená, že se já nemůžu taky zlepšovat a konkurovat těm nejlepším dospělým skokankám v Česku.

Věnujete se trojskoku a dálce. Proč zrovna těmto disciplínám?

Když mě předchozí trenér postavil na dálku a zjistil, že umím skočit levou i pravou nohou stejný výkon, tak jsme se rozhodli zkusit trojskok. A v něm jsem se našla. Mám dlouhý nohy, tak to využívám.

Jaká byla v závodě konkurence?

Nastupovala jsem do trojskoku z páté pozice. Holky kolem mě měly skočeno dost podobně jako já, takže to bylo hodně o nervy. Ale protože jsem před tím pokusem skočila osobní rekord, tak si myslím, že jsem některé hodně zastrašila. A pak už jsem si jela s klidnou hlavou na co nejlepší výkon.



Co všechno vám sport a atletika ze života ubraly?

Určitě sociální život, nemám moc času na to chodit po škole s kamarádkami si někam sednout třeba do parku. To jsou oběti, které atletice dávám. Ale na druhou stranu jsem si našla partu správných lidí právě v atletice a v mé tréninkové skupině.

Vaším sportovním vrcholem bude taky olympiáda?

Uvidíme, co bude za čtyři roky. Zatím budu ráda, když bych se nominovala na nějaké reprezentační akce.

Studujete na jabloneckém gymnáziu, jak stíháte atletiku a studium?

Nemám žádné úlevy, protože studuju na nesportovním gymnáziu. Takže musím řešit všechno tak, abych se vešla do povolené absence. Zatím to zvládám.



Co vás čeká v nejbližších dnech?

Teď už jen dojedu sezónu. A budu ráda, když se dostanu s družstvem, za které hostuju v Turnově, na Mistrovství republiky družstev juniorů, tak to by mohla být tečka za touto sezónou. A pak už se začnu připravovat na dospěláckou sezónu, která mě čeká od příštího roku.

Máte nějaký zvyk, rituál, který před závodem dodržujete?

Mám svoje ponožky pro štěstí. Ty mám od svého fyzioterapeuta a symbolicky si je beru na každý závod. A taky oblečení, trenérka mi řekla, že si mám brát na závody na sebe alespoň jednu barevnou věc, která mi dodá do hlavy víc klidu a pohody. A to jsem tady splnila růžovým trikem.



Dodržujete nějaký speciální jídelníček?

Já se moc neomezuju. Ale vím, že před závody se najíst, to mi žaludek nedovolí. Ale, když pak přijdu domů, tak si dám veškeré cukry, doplnit je. Omezení jídelníčku žádné nemám. Moje oblíbené jídlo není žádná kalorická bomba, mám ráda sushi.