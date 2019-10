Oba týmy nastoupily oslabené oproti předchozímu utkání. Ústí chyběl bývalý reprezentant Kovář na rozehrávce a na jablonecké straně ze zdravotních, pracovních a osobních důvodů hned několik hráčů. Především absence trojice David Hlinka, Standa Svoboda a Ondra Krčka byla velmi významná.

Jablonečtí od prvních minut vedli a udržovali si jedno až dvoubodové vedení po celý poločas. Střelecky se dařilo především Patriku Trejbalovi, obrana v novém složení také fungovala a v brance Kubal předvedl rovněž několik důležitých zákroků. Ve druhém poločase pokračovala dobrá hra Jabloneckých až do 46. minuty utkání, kdy hosté ještě vedli 23:25.

Po sporné brance, kterou vstřelil jablonecký Patrik Trejbal právě na 23:25 a rozhodčí ji uznali, dostal trenér domácích přímou červenou kartu. Jablonečtí hráli přesilovku 6 na 4 asi 30 vteřin.

Ovšem po technické chybě skóroval naopak soupeř, při dalším pokusu o přechod Jabloneckých udělali hosté další technickou chybu a zároveň se nechali vyloučit po faulu.

Domácí mužstvo z Ústí toho dokonale využilo a za mocné podpory diváků se mu podařilo poprvé v utkání dostat i do dvougólového vedení 27:25. Jablonecký pivot Preisler ještě snížil na rozdíl jedné branky 27:26, ovšem domácí házenkáři si zejména díky výborným Vrběckému a Brejchovi svoje těžce vybojované vítězství nenechali vzít.

Trenér hostů František Dědeček zhodnotil utkání takto: „Je to velká škoda, že jsme jeli domů bez bodů. Kluci odmakali poctivě celé utkání, dařily se nám i kombinace v útočné fázi. Ale od té 45. minuty nám už došly síly, začali jsme dělat nevynucené technické chyby a na spojkových postech jsme neměli koho vystřídat. A to se ukázalo jako klíčové v takto vyrovnaném utkání. Domácí hráče a halu nakoplo vyloučení ústeckého trenéra a začali chodit do každé akce po hlavě. A my už jsme to, bohužel, nestíhali.“

Ústí n. L. – Handball Jablonec 30:28 (15:16)

Sestava a branky: Kubal – Trejbal P. 12, Šatava 6, Jandera 5, Radosta 1, Smrček 1, Preisler 1, Trejbal D. 1, Žák 1, Mony