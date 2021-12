Trenér Jabloneckých Lukáš Javůrek k utkání řekl: „Poslední zápas letošního roku měl jasně stanovený cíl. Falcon je sousedem v tabulce, a tak jej musíme porazit. Vzhledem k opětovně neúplné sestavě jsme opět museli částečně improvizovat, ale do zápasu jsme šli s hlavou vztyčenou a s touhou jasně dominovat, a to jak pohybem, tak i v koncovce. Úvodní dějství nám vyšlo skvěle, dostali jsme se do vedení a měli jsme jasnou převahu. Drobná zaváhání v obranném pásmu vyřešil Maňák, a tak jsme byli poněkud optimističtí.“