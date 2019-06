Jablonec n. N. – O uplynulém víkendu se hrály závěrečné zápasy fotbalových soutěží a na týmy čekají fotbalové prázdniny. Se závěrečným hvizdem rozhodčích také skončila jarní část čtenářské tipovací soutěže TIPLIGA.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

A jak to v ní na jabloneckém okrese vypadalo? Po třinácti kolech se scházely do redakce tipy od 64 účastníků A že fotbal a tipování výsledků není jen doménou mužů, potvrzuje i devět tipujících žen. A ty si rozhodně nevedly v mužské konkurenci špatně! V průběhu třinácti kol pak bylo do soutěže zpracováno na 695 kuponů. Jen pro představu, co zpracování znamená?