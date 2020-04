Šestého března odletěl extrémní triatlonista Martin Vinař na soustředění na Malorku. „Musel jsem pobyt zkrátit jen o jeden den, takže jsem tam udělal spoustu práce, zvládl jsem opravdu hodně tréninkových hodin. Problém byl ale už potom dostat se zpátky do Česka, kde se taky objevil koronavirus. Ale dorazil jsem a nastoupil hned do karantény,“ uvedl jablonecký Martin Vinař.

NAKOUPIL NEŽ DOLETĚL

A ještě než dorazil domů, tak si objednal běhací pás, protože věděl, že se bude muset na další dva týdny přestěhovat do místnosti ve své tělocvičně, aby nebyl v kontaktu s rodinou. „Karanténu jsem pak vlastně celou proběhal. Střídal jsem spánek, trénink a jídlo. Takže mě karanténa ani moc nevadila. Jen to, že jsem byl stále v jedné místnosti. Byl jsem důsledný a opravdu jsem nikam nevycházel,“ uvedl ke dvěma týdnům života Martin.

A dodal, že, když se probudil a otočil se na pravý bok, koukal na kolo v trenažeru a běhací pás. „Takže jsem měl kolem sebe super rozhled,“ vzpomíná s úsměvem lektor a majitel fitness centra v Jablonci.

CVIČTE NA YOUTUBE

„Karanténu jsem přežil. A protože jsem musel svoje fitko zavřít, začal jsem dělat videa se cvičením. Jsou to free videa přístupná všem. Nabízejí lidem různé možnosti, jak se hýbat doma. Zájemci je najdou na youtube Martin Vinař. Jsou to cvičení jak silová, tak kardio,“ dodal triatlonista.

Změnu do jeho života nepřinesla ale jen pandemie koronaviru, ale také jiné zaměstnání. Martin začal pracovat v Hasičském záchranném sboru v Jablonci. Práce tam je náročná, ale extrémního triatlonistu určitě nezaskočí.

„Mám čtyřiadvacetihodinovou službu a pak dva dny volna. To mi dává větší možnost, jak navýšit tréninkové hodiny. Do nové práce jsem se těšil a jsem rád, že to vyšlo,“ zdůraznil sportovec, který má na svém kontě už mnoho extrémních výkonů.

Po skončení karantény už také vybíhal do přírody, ale konstatoval, že běhání v roušce příliš příjemné nebylo, tak se raději vrátil na běhací pás.

DOMÁCÍ ZÁVOD ZRUŠIL

V kalendáři svých závodů musel také škrtat. „Nebude se konat běh kolem přehrady, tedy Běh do pohody. Ten už jsem z plánu vyškrtl. A pak ještě jeden závod v Chorvatsku. Ten jsem chtěl absolvovat v květnu. Takže zatím, v rámci možností, stále trénuju. A jaké další závody mě čekají? Mám před s sebou dva vrcholy. V Maďarsku, první týden v srpnu, Iron Man a pak ještě Ultra Man na podzim,“ vyjmenoval svoje plány Martin Vinař.

V rámci přípravy se chce ještě také zúčastnit závodu na Hamru na Jezeře. První den je na programu půl Iron Man a další den sprint. „Jsem přihlášený na oba, abych si dal jak rychlostní, tak vytrvalostní zátěž,“ uvedl Vinař.

A jak se dívá na situaci kolem pandemie, opatření a dalších možností pro sportovce? „Doufám, že to už pomine. Je to, podle mne, nemoc, která má hlavně nejlépe udělaný marketing na světě. Myslím, že bychom se ke koronaviru měli postavit jako k nové, jiné viróze.

CHYBÍ NÁM PROTILÁTKY

Líbí se mi systém britský nebo švédský, který separuje nejvíce ohrožené lidi a prosazuje hromadnou imunitu. A nejvíce ohrožení nemusejí být vždycky ti nejstarší. Někteří z nich mají naopak imunitu mnohem lepší, než mladí. A ostatní asi tuto virózu stejně dostanou a musejí se z ní nějak dostat.



Martin Vinař, jako zkušený lektor, majitel fitka a sportovec zastává názor, že na lidský organismus mají procházky v přírodě výborný vliv. „Kdo ví, že je nemocný, tak bez roušky ven určitě nepůjde. A ostatní by měli imunitu, pozitivní náladu a energii sbírat v přírodě,“ vyjádřil svůj názor.

Zdůraznil, že se ho aktuální situace dotkne i jako majitele fitness centra. „Máme zavřeno. Klienti žádní. Ozývají se mi, že už by chtěli zase s se mnou začít cvičit. Pokud zákaz bude až do léta, tak ve fitku máme přes léto vždy omezený režim. Tak jsem se rozhodl ještě investovat a vybudovat u fitka venkovní hřiště. Ale všechno záleží na tom, co a kdy vláda povolí,“ uvedl své další plány úspěšný triatlonista.

VIRUS NÁM STMELIL

Ten se dál v omezených možnostech poctivě připravuje, jezdí závody on line, trénuje v domácích podmínkách. „I když to nemá takovou atmosféru, tak tento způsob zase přináší jiný náboj a jiná pozitiva, která ta situace přinesla. Možná díky ní mnoho firem a podniků přejdou také na home office, protože zjistí, že je to pro ně levnější. Asi nám tato pandemie ukáže spoustu nových věcí a možností. Ale hlavně se mi líbí, jak se národ stmelil a pomohl si sám,“ charakterizoval období pandemie v Česku triatlonista s mnoha úspěchy na svém kontě.

Martin Vinař provozuje fitness centrum v jabloneckém areálu BAKu. O sobě prozradil: „Dělal jsem nejprve jachting. Jsem naplavenina do Jablonce. Bydlel jsem v Solenicích pod Orlickou přehradou, tam k tomu byly dobré podmínky. Jako každý kluk jsem taky hrál fotbal, ale ten mě moc nebavil. Vyzkoušel jsem pak ještě atletiku. „Od kamaráda Franty Drbohlava, který v Jablonci prodával kola, jsem dostal nabídku, abych vyzkoušel triatlon. A už jsem u něj zůstal. A přešel k tomu extrémnímu,“ dodal Martin.