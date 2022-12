"Covidové roky akci jednou zrušily a vloni výrazně omezily. Cílem této soutěže je sice co nejrychleji vyšplhat 4,5 m na tyči, ale v rámci přípravy naučit co nejvíce dětí šplhat a pokud možno vyšplhat. V současné době je to cíl pro tělocvikáře dost těžký," uvedl k akci zástupce ředitele Michal Polman.