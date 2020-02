Tatínek Luboš, syn Oskar a dcera Viktorie si závod chválili. „Jelo se nám dobře. Všechno bylo výborně připravené,“ zhodnotil trať tatínek, který se navíc ještě hned v pátek vydal na trať třicítky. Dojel jsem dvacátý ve své kategorii. Padesátku ale už nepojedu,“ uvedl rozhodně otec.

Rodina Poluhova z Benátek nad Jizerou dojela do cíle desetikilometrové tratě v pohodě. A už se těšila na biatlonový závod, který Oskara a Veroniku čekal v neděli. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

A důvodem nebylo to, že by ji nezvládl. Ale protože Poluhovi jsou sportovně založená rodina, měli na neděli v plánu biatlonový závod Oskara a Veroniky. „Dnes jsme se biatlonu vzdali, abychom tady mohli jet desítku. Ale zítra jedeme do Jablonce na další kolo Českého poháru. Obě ratolesti se věnují biatlonu a potvrdily, že ten u nich trochu nad klasickým lyžování převažuje. Jsme členové biatlonového oddílu v Benátkách a objíždíme různé biatlonové závody po celé republice.“