„Vzhledem k tomu, že jsou uzavřena sportoviště a nesmí se konat akce nad 30 osob, tak jsme ukončili program letošní sezony. Budeme situaci nadále sledovat. Trenéři se budou připravovat na program letní přípravy, o které ale zatím nevíme, jestli začne,“ prozradil hlavní trenér Bílých Tygrů Liberec Patrik Augusta.

Je správné, že se neuděluje titul mistra? „Ano, je to správné. Dostali jsme trofej za vítězství v základní části. O pohár, který si nemůžeme vybojovat sportovní cestou, ani nestojíme,“ má jasno Augusta.

Co říká na to, že do extraligy postupují České Budějovice jako vítěz základní části první ligy? „Je to správné. Vzhledem k tomu, jakým způsobem ovládly základní část první ligy, tak je jejich postup logický,“ uzavřel Augusta.

FOTBALISTÉ TRÉNUJÍ

Fotbalová sezona je oficiálně zatím přerušena. Jaký program budou mít hráči ligového Slovanu? „Zatím se mohu vyjádřit pouze k A-týmu, protože ostatní kategorie se momentálně řeší. Hráči A-týmu budou pokračovat v tréninkovém procesu, přičemž budeme dodržovat povinnosti s ohledem na maximální možný počet osob. Áčko trénovat musí, protože hráči musí být připraveni na možnost, že se soutěž opět rozjede,“ potvrdil Libereckému deníku ředitel komunikace a marketingu Slovanu Tomáš Čarnogurský.

Podobný program budou mít také fotbalisté Jablonce. „Pravděpodobně budeme trénovat, trénovat a trénovat. Nemůžeme hrát ani přípravné zápasy. Detailní program činností se teprve řeší. Trénovat můžeme, ale musíme dodržet limit maximálního počtu 30 osob,“ řekl tiskový mluvčí FK Jablonec Martin Bergman. Fotbalová akademie Jablonce přerušuje tréninky všech kategorií na dva týdny.

Sportovci, kteří trénují a hrají své zápasy v krytých halách, jsou nyní v nevýhodě. „Je to složité. Krytá sportoviště jsou zavřená, proto budeme muset vymyslet tréninky venku nebo trénovat individuálně. Musíme hledat různé varianty, protože si nemůžeme dovolit být měsíc bez tréninku hlavně pro případ, že soutěž bude pokračovat,“ konstatoval předseda FTZS Liberec Pavel Bína.

„Hráči dostali individuální plán, aby se udržovali ve fyzické kondici. Nedovedu si ale představit, že se soutěž dohraje,“ potvrdil prezident FC Démoni Česká Lípa Jiří Šubrt.

„S okamžitou platností jsou zrušeny tréninky všech kategorií a zrušena je účast na soutěžních utkáních a turnajích po celou dobu platnosti nouzového stavu,“ píše se na oficiálních webových stránkách FBC Liberec.

Jak budou trénovat ženy, které mají rozehranou sérii play-down s Brnem? „Momentálně nijak, protože jsou všechna sportoviště uzavřená. Možností je individuální trénink. Musíme počkat na vyjádření Českého florbalu, co bude dál,“ uvedl sekretář FBC Liberec Prokop Ferdan.

MĚSÍČNÍ PAUZA

„Trénovat nemůžeme, protože v České Lípě jsou jen městská sportoviště a ta jsou uzavřena. V tuto chvíli máme měsíční pauzu, takže můžeme hráčům naordinovat maximálně nějaký individuální plán. Nevíme, jak to celé dopadne. Podle mého názoru bude soutěž ukončena,“ myslí si hrající manažer FBC Česká Lípa Štěpán Slaný.

„Volejbalové soutěže na území ČR jsou přerušeny! Veškeré tréninky na hale jsou zrušeny, povoleno mají pouze trénovat muži a ženy „A“ týmu, jinak platí přísný zákaz jakéhokoliv vstupu na halu a na Duklu,“ píše se na oficiálním klubovém webu Dukly Liberec.

Všem sportovcům a jejich klubům nyní nezbývá nic jiného než čekat. Buď se situace v České republice zlepší a dosud nezrušené soutěže se dohrají, nebo vše skončí.

AKTUALIZACE: Český florbal v pátek odpoledne rozhodl o zrušení zbytku sezony. Česká unie sportu potvrdila, že sportovci mohou trénovat i v krytých halách, ale na jednom místě v jeden čas nemůže být více než 30 lidí.