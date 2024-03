Sportovcem Turnova je skeletonista Timon Drahoňovský, sklízí mezinárodní úspěchy

Nejlepším sportovcem roku 2023 v Turnově se stal skeletonista Timon Drahoňovský, který sklízí úspěchy na mistrovstvích světa i Evropy. Trenérkou roku se stala i letos Kateřina Čermáková, Turnov vybral také tři naděje roku do 18 let a dva sportovce uvedl do síně slávy.

Vyhlašování sportovců roku 2023 v Turnově. | Foto: Město Turnov