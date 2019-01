Liberec - Tradiční anketa o Nejúspěšnější sportovce za rok 2007 je v plném proudu.

Sportovec 2007 | Foto: Jiŕí Endler

Tradiční sportovní anketa Nejúspěšnější sportovec Jablonecka 2007 potažmo Libereckého kraje odstartovala v jednotlivých okresech. Akci tradičně pořádá Deník ve spolupráci s Krajským sdružením Českého svazu tělovýchovy, Okresními sdruženími ČSTV, Libereckým krajem a městy daných okresů. Nejvyšším představitelem tělovýchovy v kraji je Vladimír Boháč, předseda Krajského sdružení ČSTV Libereckého kraje.

Kdo se může zúčastnit ankety?

Anketa má již několik let ustálená pravidla, a také jedním ze základních pravidel je fakt, že do ankety „Nejúspěšnější sportovci okresu Jablonec a Libereckého kraje za rok 2007“ mohou být nominováni pouze ti sportovci, kteří v roce 2007 „nosili tričko“ tělovýchovných jednot a sportovních klubů právě na území okresu Jablonec a v krajské anketě na území Libereckého kraje. V každém okrese však mají svoje podkategorie a třeba v Jablonci i na sportovce, kteří z líhně okresu vyšli a vyhlašují tzv. kategorii Krajánek.

Jaká jsou kritéria hodnocení?

Pro základní kategorie samozřejmě dosažené sportovní výsledky v roce 2007 – od titulů mistrů světa až po tituly mistrů republiky. Nižší úroveň ocenění, s ohledem na vysokou sportovní úroveň okresu, má jen pramalou naději na úspěch. V ostatních kategoriích to pak jsou: dlouholetá činnost ve prospěch sportu (Síň slávy), či trenérské úspěchy.

Kdo navrhoval sportovce?

Sportovce do ankety mohl navrhnout skutečně kdokoliv – klub, TJ, kamarádi, čtenáři, funkcionáři, fanoušci, rodiče, babičky. Přestože anketu za „sportovní stranu“ pořádá okresní sdružení ČSTV, jsme rádi, že se v anketě objevují i sportovci z jiných střešních sportovních organizací (př. Sokol, Orel, ATJSK, ASŠK, Autoklub apod.). Nominace jsou sice již zveřejňovány, ale ty lze na základě dodatečných nominací doplnit.

Jak je možné hlasovat, jaké jsou hlasovací okruhy?

Hlasovat v anketě lze v zásadě třemi způsoby. Tím prvním bude vyplnění hlasovacích kuponů, které se budou v Deníku objevovat v průběhu měsíce prosince 2007 a ledna 2008. A zde ještě, jako bych doplnil odpověď na předcházející otázku, tipovat můžete i sportovce, kteří nebudou v návrhu, který se bude objevovat v novinách. Je třeba si jen uvědomit, že takový sportovec bude „handicapován“ proti těm, kteří se v prezentačních článcích o nominovaných sportovcích objeví.

A hlasovací okruhy? Ty jsou za poslední roky stále stejné: 1. novináři + sponzoři + VIP, 2. tělovýchovné orgány a TJ, 3. města a obce, 4. čtenáři Deníku.

V jakých kategoriích se soutěží a je v anketě něco nového?

Základními kategoriemi ankety jsou jednotlivci a družstva v kategorii mládež a dospělí, dále pak handicapovaní sportovci, trenér, krajánek, uvedení do „Síně slávy“.

Novinkou je, že v kategorii družstev bude vyhodnoceno vždy pět nejlepších družstev místo dosavadních tří. Chceme tím dát větší prostor pro prezentaci i dalším sportovním kolektivům.

Hovořím-li o mládežnických kategoriích, sluší se jen připomenout, že do nich jsou zahrnuti sportovci, kteří v roce 2007 dosáhli maximálně 19 let – tj. ročník narození 1988 a mladší.